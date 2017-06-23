СтихоПлЁтка: Солнечный новатор Трамп

Преимущества новаторского подхода очевидны для всех. Президент США Дональд Трамп предложил использовать солнечные батареи при строительстве стены на границе с Мексикой. Американский лидер считает, что об этом раньше не говорили.

В ходе выступления в городе Сидар-Рапидс (штат Айова), Дональд Трамп поделился планами со своими сторонниками: "У нас есть парочка уникальных идей, речь ведь о южной границе, там много солнечного света, тепла". Об инновациях предвыборного обещания – в новом выпуске программы.

Смотрим и слушаем:

Автор: Анна Староминская, радио Sputnik.

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