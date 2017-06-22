Аль-Хури vs Эскин: кто командует террористами – Запад или Башар Асад?

В эфире радио Sputnik израильский публицист Авигдор Эскин и сирийский политолог Хасан аль-Хури резко разошлись во мнениях о перспективах урегулирования конфликта в Сирии и об истоках современного международного терроризма.

Жесткая дискуссия разгорелась в студии радио Sputnik между сирийским политологом Хасаном Аль-Хури и израильским политологом Авигдором Эскиным о причинах нынешней ситуации на Ближнем Востоке и вокруг него.

Что можно считать первопричиной международного терроризма? Что лежит в основе сирийской братоубийственной войны?

Хасан Аль-Хури возложил вину на США и страны Запада за появление ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) и прочих радикальных организаций, проливающих кровь во всем мире. По его словам, именно интересы западных стран сделали возможным появление таких агрессивных исламистских группировок.

Авигдор Эскин же усматривает корень терроризма в событиях Французской революции, когда это понятие и появилось в его современном значении. Однако, отметил он, современный международный терроризм зиждется в основном на исламистской идеологии. По мнению Эскина, важно не то, что думают по этому вопросу политологи, а важно – что говорят сами террористы. А они действуют во имя провозглашаемых ими идей, а не по заказу неких неизвестных лиц.

Особо серьезные разногласия выявились в отношении к сирийской оппозиции. Хасан Аль-Хури обвинил режим президента Сирии Башара Асада в терроре и в опоре на различные террористические организации. Он выдвинул множество обвинений против нынешней власти в Сирии. Аль-Хури убежден, что никаких изменений в сторону примирения и демократизации не может быть, пока у власти остаются президент Асад и его окружение.

Гость из Израиля упрекнул оппонента в однобоком подходе и в безответственном взгляде на происходящее. Он указал, что в Сирии нет другой силы, которая могла бы функционировать как государственная власть. При всех недостатках нынешнего режима он мог бы стать основой для обновления страны при участии международных сил. Позиция России в этом вопросе конструктивна не только в вопросе бескомпромиссной борьбы с терроризмом, но и в сохранении целостности Сирии и в постепенном переходе к новым формам сосуществования различных групп населения.

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