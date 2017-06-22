СтихоПлЁтка: Русский хакер. Былина

"Русский хакер" стал притчей во языцех. Министерство внутренней безопасности США объявило, что хакеры из России пытались взломать системы подсчета голосов в 21 штате на выборах президента США в 2016 году.

Однако, как утверждают в МВБ США, цели своей "русские хакеры" не достигли. Свидетельства неверного подсчета голосов отсутствуют. Детали – в новом выпуске программы.

Смотрим и слушаем:

Автор: Анна Староминская, радио Sputnik.

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