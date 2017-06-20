Новорожденному слоненку в Московском зоопарке дали имя Филимон

В Москве выбрали имя новорожденному слоненку. Появившегося на свет 90-килограммового малыша назвали Филимон. Он уже начинает привыкать к своему имени. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Слоненок появился на свет в Московском зоопарке в конце мая. Публике его показали всего несколько дней назад. А имя дали лишь 20 июня. Нового жильца просторных вольеров назвали Филимон. Ласковый 90-килограммовый малыш чувствует себя прекрасно, мама кормит его молоком каждые полтора часа и ежедневно учит пользоваться хоботом. Но сначала не все было гладко: сотрудники зоопарка столкнулись с проблемой – старшая сестра уделяла Филимону слишком много внимания. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала директор Московского зоологического сада Светлана Акулова.

"Слоненок родился, упал, сразу встал на ножки. Но тут появилась проблема: шестилетняя сестренка слоненка Киприда никогда раньше не видела рождение новой жизни и не видела никого из слонов, кроме папы и мамы. Ей, конечно, было очень интересно. Она все время пыталась дотронуться до слоненка, его толкнуть, пошевелить. И маме приходилось охранять слоненка, что, конечно, вызывало стресс. Но вот в последнее время Киприда уже привыкла к братику и теперь стала помогать маме. А слоненок ведет себя, будто маленький сорванец. Ведь слонята, когда рождаются, они не знают, как пользоваться хоботом – он постоянно пытается им куда-то залезть. Бедные наши киперы (работники зоопарка – ред.), за слоненком только глаз да глаз нужен", – рассказывает Светлана Акулова.

Сейчас со слоненком находятся только мама Пипита и сестра Киприда. Папа-слон Памир отдыхает в соседнем вольере. И вся семья, по словам директора Московского зоопарка, всегда радуется, когда посетители проявляют к ней интерес.

"Слоны играют друг с другом как люди. Они очень социальные, любят внимание посетителей: могут попрошайничать, могут облить водой из хобота, что часто у нас бывает летом. Очень любят, чтобы посетители не просто смотрели, а оказывали еще и какие-то знаки внимания", – отметила. Светлана Акулова.

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