СтихоПлЁтка: Имидж-отбеливатель. Зроблено в Украине

Каждый кулик в своем болоте велик. Визит президента Украины Петра Порошенко в США – это необходимость для "отбеливания имиджа Трампа", считает Тарас Березовец, которого в СМИ называют политтехнологом украинского лидера.

Г-н Березовец выразил мнение, что визит украинского лидера не менее важен для Белого дома, чем для Киева. В Белом Доме подтвердили, что Дональд Трамп намерен "зайти" на встречу Петра Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом. О ключевых темах предстоящей беседы – в новом выпуске программы.

Смотрим и слушаем:

Автор: Анна Староминская, радио Sputnik.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!