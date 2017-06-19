СтихоПлЁтка: Если женщина просит, или Сексуальный Джулиан

"Спасатели Малибу" готовы к политическим подвигам. Американская актриса Памела Андерсон обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону и лидеру британских лейбористов Джереми Корбину с просьбой помочь основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу с убежищем во Франции.

В обращении под названием "Почему мое сердце вместе с Джулианом" голливудская актриса дает пояснения к своей инициативе: "Размышляя о Джулиане, я задаюсь вопросом, какое самое сексуальное качество в человеке? Разумеется, самое сексуальное качество в человеке – это храбрость и мужество". О том, как основатель WikiLeaks стал протеже Памелы Андерсон, – в новом выпуске программы.

Смотрим и слушаем:

Автор: Анна Староминская, радио Sputnik.

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