Парафраз. Об акулах, болотном газе и мучас грациас

Победит ли Трампа Гарри Поттер? Кто быстрее – акула или олимпийский чемпион? Чем потчуют в Коста-Рике? В чем связь болотных газов и поэзии золотого века? Какой язык Виталий Мутко выучит следующим?

Диана Горшечникова и Алексей Красильников подвели итоги недели в виде самых ярких, броских и забавных фраз. Вот, что привлекло внимание ведущих на этот раз.

Вам нравится Гарри Поттер? Если да, то наверняка вам было бы интересно узнать, какое будущее у персонажей книги. В принципе, оно и неудивительно, что Джоан Роулинг занята написанием продолжения книг об уже не таком маленьком волшебнике. Ее коллега Стивен Кинг пошел дальше и предположил, что некоторые персонажи из книг Роулинг уже имеют связь с реальностью. Дементоры, по мнению автора известных ужастиков, – это типичный Дональд Трамп.

Что может быть страшнее, чем оказаться в одном водоеме с большой белой акулой? Многократный олимпийский чемпион Майкл Фелпс, видимо, теперь сможет ответить – проиграть ей. В рамках Недели акул, весьма популярной в Соединенных Штатах легендарный пловец будет состязаться именно с этим океанским монстром. Причем состязаться в скорости. Поэтому уже совсем скоро мы узнаем, что лучше – 28 олимпийских медалей или 28 рядов зубов.

Осы – это не только важный биологический вид, но и несколько граммов чистого белка. По крайней мере, президент Коста-Рики Гильермо Солис, случайно съевший осу в прямом эфире, даже глазом не повел. Еще и предложил отправить это в CNN, где охотятся за горячими кадрами. Не знаем как CNN, но вот в соцсетях героем он уже стал, собрав миллионы просмотров.

Русская поэзия – лучшая поэзия в истории литературы. Русские поэты пишут настолько здорово, что их можно цитировать и спустя несколько сотен лет, причем в любой ситуации. Что бы ни произошло, на любой случай найдется цитата из Пушкина, Лермонтова или Фета. Неудивительно, что политики все чаще цитируют классиков. Другое дело, что порой в некоторых ситуациях этим прикрывают нежелание или неумение заниматься чем-то более серьезным.

А вот кто никогда в карман за словом не полезет – это Виталий Мутко. Вы смеялись, как он говорит по-английски? Ну что, готовьте пресс: Виталий Леонтьевич изучает испанский. По крайней мере, на вопрос испаноговорящего журналиста он ответил на его языке. Впрочем, ответ не весь был по-испански, было только "мучас грациас". Но лиха, как говорится, беда начало.

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