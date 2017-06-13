СтихоПлЁтка: Стань звездой. Пуэрториканское

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло считает присоединение к США лучшим способом увеличить благосостояние острова. Уровень бедности населения составляет 45%, а внешний долг государства равен 70 млрд. долларов.
О светлых надеждах и возможных выгодах – в новом выпуске программы.
Смотрим и слушаем:
Автор: Анна Староминская, радио Sputnik.
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