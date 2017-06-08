СтихоПлЁтка: Шпион в законе. О вечности

А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла! Американские спецслужбы попросили закрепить за собой вечное право на слежку за иностранцами. С такой позиции выступил директор национальной разведки США Дэн Коутс.

Временный раздел 702 Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA) позволяет поставить под наблюдение любого иностранца. Но в ходе шпионажа за иностранными гражданами также может быть получена информация об американцах, а это запрещено законом США. Нюансы – в сегодняшнем выпуске программы.

Смотрим и слушаем:

Автор: Анна Староминская, радио Sputnik.

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