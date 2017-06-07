СтихоПлЁтка: Мистер Икс, Wikileaks и девушка с гостайной

Должна быть в женщине какая-то загадка! WikiLeaks объявил награду в 10 тысяч долларов за информацию о человеке, который помог разоблачить тайного информатора СМИ – 25-летнюю Риэлити Виннер.

Документ, который рассекретила мисс Виннер, лег в основу доклада ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности о "хакерских атаках из Москвы" с целью повлиять на выборы президента США в 2016 году. Подробности – в сегодняшнем выпуске программы.

Смотрим и слушаем:

Автор: Анна Староминская, радио Sputnik.

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