СтихоПлЁтка: Белиберда и кибер-Трамп

Twitter может служить каналом секретной связи. Бывшая соперница президента США Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года, демократ Хиллари Клинтон в шутку назвала слово covfefe скрытым посланием Трампа для русских.

Дональд Трамп предложил читателям своего микроблога в Twitter угадать значение несуществующего слова. Подробнее о догадках и сетевых дешифровках – в сегодняшнем выпуске программы.

Смотрим и слушаем:

Автор: Анна Староминская, радио Sputnik

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