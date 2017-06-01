СтихоПлЁтка: Белиберда и кибер-Трамп

Дональд Трамп предложил читателям своего микроблога в Twitter угадать значение несуществующего слова. Подробнее о догадках и сетевых дешифровках – в сегодняшнем выпуске программы.
Смотрим и слушаем:
Автор: Анна Староминская, радио Sputnik
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