СтихоПлЁтка: Откуда ноги растут, или Украинская корневая

В развитие сюжета глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после попытки России "присвоить" себе Анну Ярославну считает украинцем русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Полный исторический ремейк – в сегодняшнем выпуске программы.
Смотрим и слушаем:
Автор: Анна Староминская, радио Sputnik
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