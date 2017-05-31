СтихоПлЁтка: Откуда ноги растут, или Украинская корневая

На повестке дня – события тысячелетней давности. Украинский лидер Петр Порошенко обвинил президента России Владимира Путина в попытке "похитить в российскую историю" княжну Анну Ярославну.

В развитие сюжета глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после попытки России "присвоить" себе Анну Ярославну считает украинцем русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Полный исторический ремейк – в сегодняшнем выпуске программы.

Смотрим и слушаем:

Автор: Анна Староминская, радио Sputnik

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