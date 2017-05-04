Эксперт: есть большая опасность для Макрона в день выборов

Кандидаты в президенты Франции - Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен - провели последние теледебаты. По опросам, более убедительным зрители признали Макрона. Однако на выборах могут быть сюрпризы, отметила в эфире радио Sputnik эксперт Евгения Обичкина.

Кандидаты в президенты Франции — основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — провели последние теледебаты за три дня до второго тура выборов.

По данным опроса, проведенного компанией Elabe по заказу французского информационного телеканала BFMTV, более убедительным телезрители признали Макрона — 63%, Ле Пен — 34%, еще 3% не определились (репрезентативный опрос на основе выборки, 1,3 тысячи участников).

При этом Макрону отдало предпочтение большинство избирателей кандидатов, потерпевших поражение в первом туре выборов. Избиратели кандидата от "Республиканцев", правоцентриста Франсуа Фийона поделились следующим образом: 58% признали более убедительным Макрона, 38% высказались за Ле Пен.

Первый тур президентских выборов состоялся 23 апреля, по его итогам лучшим с 24,01% голосов стал Макрон, Ле Пен финишировала следом — 21,3%. Второй тур пройдет 7 мая.

Вполне возможно, что во втором туре голосования голоса распределяться подобным образом, считает доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина. Однако, по ее мнению, могут быть и сюрпризы.

"Это возможные цифры, хотя поправка может быть, поскольку еще не очень понятно, как поведут себя избиратели непосредственно в день выборов. Здесь, конечно, большая опасность для Макрона – это абсентеизм: если избиратели не придут, не увидев себя ни в одном из кандидатов, вообще проигнорируют выборы. Или если они опустят белые бюллетени, то есть недействительные. Все это будет на пользу Марин Ле Пен. Поэтому риск для Макрона есть", — сказала Евгения Обичкина в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, за время, прошедшее после первого тура выборов, избиратели могли справиться с эмоциями.

"Срок между турами адекватный, потому что иногда людей охватывает разочарование и они подвержены эмоциям, когда они остаются без собственных кандидатов по итогам первого тура выборов. Например, когда избиратели (Франсуа) Фийона узнавали, что их кандидат не прошел, причем ему не хватило маленького процента голосов, чтобы пройти во второй тур, то они были настолько разочарованы, что многие говорили, что вообще не придут голосовать. Было время им немножечко остыть, было время опомниться и подумать, каким им все-таки видится будущее Франции", — отметила Евгения Обичкина.



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