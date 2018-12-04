"Визави с миром". Ростислав Ищенко о ситуации на Украине

595 1 1

Об истинных причинах и мотивах инцидента в Керченском проливе, о военном положении в отдельных областях Украины и о предстоящих президентских выборах в этой стране расскажет в эфире радио Sputnik политолог Ростислав Ищенко.