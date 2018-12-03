"Мастера". Фаина Захарова: помогать – правильно, просто, приятно, полезно

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О программах и новых направлениях фонда "Линия жизни", о необходимости диалога с государством, а также о благотворительном зимнем празднике, который пройдет 9 декабря на Красной площади, рассказывает президент фонда Фаина Захарова.