"КомпАс". Эксперт: Порошенко накажут за "хулиганство" в Керченском проливе

Произошедшее между кораблями России и Украины в Керченском проливе не было "заказом", и теперь Запад недоволен Киевом. Такое мнение в эфире радио Sputnik озвучил ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

Двадцать пятого ноября три судна ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вошли в территориальные воды России, не имея разрешения. Законным требованиям российских пограничников они не подчинились, несколько часов опасно маневрировали и объяснения своим действиям не предоставляли. В результате все три судна были задержаны вместе с экипажами, в состав которых входили и сотрудники СБУ. Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. В Москве инцидент назвали опасной провокацией со стороны Украины. Киев объявил задержание агрессией России, потребовал немедленного освобождения моряков и кораблей и ввел военное положение в отдельных регионах Украины на 30 дней.

Провокация в Керченском проливе стала неожиданностью для покровителей Киева на Западе, сказал в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский. По его мнению, США и другие партнеры заинтересованы в том, чтобы выборы президента Украины состоялись в конце марта 2019 года.

"Запад определенно устал от Порошенко, от того, что с ним очень трудно иметь дело, потому что он очень неуспешный президент Украины. Усталость была очевидна уже в 2015-2016 годах. То, что сделал сейчас Порошенко – за это его по головке не погладят. По неофициальным каналам известно, что Запад крайне раздражен этой ситуацией и предпримет все возможное, чтобы военное положение 27 декабря продлено не было. То, что произошло в Керченском проливе – это мелкое хулиганство Порошенко, за которое он понесет наказание. Вряд ли инцидент может стать причиной крупных международных проблем, так как их хватает и помимо Украины", – считает Олег Неменский.

Между тем страны Запада заняли сторону Украины и тоже потребовали от России освободить задержанных нарушителей границы. Олег Неменский уверен, что такие требования нельзя выполнять.

"Эти люди совершили преступление, пересекли государственную границу с оружием, не реагировали на требования остановиться. Поэтому дальше все юридические процедуры, которые предусмотрены законом, должны быть осуществлены. Требование просто взять их и освободить – это просто хамство, которое, к сожалению, в последние годы на международном уровне уже становится новой нормой. Этим нам хотят сказать, что не уважают наши законы, считают разбойниками, которые незаконно удерживают моряков и должны отпустить их домой. Но сами люди, моряки, ответственные за инцидент, не заинтересованы сейчас возвращаться на Украину: вообще-то они не выполнили до конца приказ, ясно, что они должны были сопротивляться с оружием в руках и не погибли, струсили, и за это их на Украине по головке не погладят. Если говорить об их личных интересах, то им лучше вернуться на родину тогда, когда ажиотаж вокруг них спадет, и они перестанут быть политически актуальными фигурами", – считает Олег Неменский.