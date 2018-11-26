Мастера". Андрей Кричевский: культура создает цивилизацию

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О новой международной музыкальной премии "Чистый звук", подписании соглашения о сотрудничестве с министерством культуры Республики Крым, а также о целях и задачах Ассоциации IPChain рассказывает в эфире радио Sputnik ее президент Андрей Кричевский.