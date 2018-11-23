В этом выпуске готовимся к юбилейной – двадцатой – Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction: встречи с авторами, основные новинки, мастер-классы, дискуссии, а также обсуждаем новый роман Алексея Иванова "Пищеблок".

"Дневник читателя". Что искать на книжной ярмарке non/fiction? Your browser does not support HTML5 audio

– Алексей Иванов: в романе "Пищеблок" достаточно заменить слово "вампиризм" на идеологию – и все станет ясно;

– Премия "Просветитель" наградила лауреатов.

Участники:

–Алексей Иванов, писатель;

–Евгений Бунимович, математик, поэт, член жюри премии "Просветитель".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Уже 20 лет в конце ноября я буквально живу в Центральном доме художника на Крымском валу, потому что там проходит самая интересная российская книжная выставка — Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction. В этом году она пройдет в Москве в 20-й раз и будет длиться пять дней – с 28 ноября по 2 декабря.

В 20-й non/fiction примут участие около 300 издательств из 24 стран мира: от Великобритании, США, Германии, Франции. Швеции, Норвегии до Японии, Чили и Тайваня. Почетным гостем впервые за всю историю международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction станет Италия. Совместная программа России и Италии – "Итальянский проспект" – будет на ярмарке центральной. Ожидается целый десант современных итальянских авторов: Франческо Пикколо, Антонио Винченти, Роберто Пацци, Надя Терранова и другие. Вместе с ними в диалогах, дискуссиях и встречах будут участвовать Захар Прилепин, Олег Филимонов, Анна Ямпольская, Гузель Яхина, Ольга Свиблова, Евгений Солонович и другие авторы.

Вообще, организаторы обещают, что все мероприятия "Итальянского проспекта" можно будет листать как литературный журнал. Например, в рубрике "Большой Детективный Тур" разберут вновь набирающий сейчас обороты в Италии "современный детектив", а в рубрике "Чудеса Италии" по ключевым словам: море, люди, еда и история – будут обсуждать итальянский нон-фикшн. Как это будет выглядеть, пока не представляю, но уже через неделю точно расскажу. Писательницы Элены Ферранте, подсадившей мир на неаполитанский квартет, на ярмарке не будет – она тщательно хранит свое инкогнито. Зато нас ждет большой – в 40 фотографий – репортаж Оттавио Селитти "Где искать Элену Ферранте. Район, место мировой литературы" – это фотопрогулка по местам тетралогии "Моя гениальная подруга".

Всего в программе больше 400 мероприятий, которые будут идти нон-стоп на восьми дискуссионных площадках и на стендах участников с 10 утра до 8 вечера. Среди участников Александр Архангельский и Дмитрий Быков, Эдуард Веркин и Линор Горалик, Людмила Петрушевская и Эдвард Радзинский, Дина Рубина и Людмила Улицкая, Чулпан Хаматова и Гузель Яхина и еще очень много интересных российских писателей. Они будут не просто представлять свои книги и давать автографы, а отвечать на сложные вопросы и говорить на актуальные темы.

Из зарубежных авторов на ярмарке будет норвежская писательница Мария Парр, автор замечательной повести "Вафельное сердце", из Штатов приедет прозаик Натан Ингландер и историк, политолог, лауреат Пулитцеровской премии Уильям Таубман, французские писатели Филипп Клодель и Кристоф Оно-ди-Био. Приедет британский комиксист и художник Роб Биддальф – уже очень любимый русскими детьми благодаря книжке "Пес не тот", фантастически популярный автор комиксов-манга Риёко Икэда из Японии и другие интересные гости. В пятницу, 30 ноября, на ярмарке non/fiction пройдет тематический День Норвегии, а в субботу "Балтийский день в литературном кафе".

В общем, все как обычно – хочется завести себе пару-тройку клонов, чтобы везде успеть, и отыскать волшебный чемодан на колесиках для стопок новинок.

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Теперь вы спросите, что покупать на non/fiction – и я растеряюсь, как ответить, потому что важных и интересных новинок что-то слишком много! Перечислять через запятую бессмысленно, поэтому назову пару книг, которые сама очень жду. А в следующем выпуске пройдемся по ярмарке, выберем самые интересные новинки, прочтем и обсудим.

Во-первых, совершено точно на ярмарке появится прекрасный, идеально подходящий для чтения в любое время года, но зимой особенно, Фредрик Бакман с новым романом "Медвежий угол". После трагикомических романов про ворчливого зануду Уве с огромным сердцем ("Вторая жизнь Уве"), щедрую душой бабушку и храбрую Эльсу ("Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения") и педантичную Бритт-Мари, которая решает изменить жизнь ("Здесь была Бритт-Мари") Фредрик Бакман написал острую социальную драму про захолустный шведский городок Бьорнстад, где подростки так отчаянно играют в хоккей, что это становится единственной надеждой всех жителей привлечь внимание страны к Бьорнстаду.

Я уже начала читать и должна сказать, Фредрик Бакман – писатель редкого таланта. Он вновь пишет так, что вы сумеете почувствовать и понять каждого из двух десятков героев и, даже если ничего не понимаете в хоккее, все равно будете неистово болеть за юных хоккеистов так же, как болели вместе с Бритт-Мари за футбольных игроков из придорожного Борга. Тем более, роман, конечно, не про хоккей, а про дружбу, верность, отношения… про жизнь, одним словом. Как все хорошие книги.

Вторая важная для меня книга – "Сирена" Кристофа Оно-ди-Био. Это продолжение волнующего, пугающего и совершенно завораживающего романа "Бездна". Журналист Сезар, который в "Бездне" потерял жену – страстную испанскую красавицу, успешного фотографа Пас – убит горем. Он пытается взглянуть в лицо собственной смерти, и его не держит даже маленький сын. Но на пороге его дома оказывается прекрасная молодая женщина. У нее греческий акцент, она умеет слушать и готова, как Ариадна, протянуть путеводную нить, чтобы вытянуть Сезара из черной бездны горя к солнечному свету.

Если "Бездна" была детективом и экзистенциальным романом, то "Сирена" – это роман-головоломка с античными подсказками. Здесь искусство и мифология Древней Греции становится героем наряду с людьми, как современное искусство в "Бездне". Словом, удовольствие от чтения гарантировано.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Для многих самой ожидаемой книгой осени станет новый роман Алексея Иванова "Пищеблок". Любой, кто читал хоть один из романов Алексея Иванова от "Ненастья" и "Географа" до "Сердца Пармы" и "Тобола", знает, что Алексей Иванов – мастер атмосферного письма. Он умеет так точно подбирать детали, достоверно описывать предметы и ловко вворачивать в речь героев верные слова и словечки, что его книги с успехом заменяют машину времени. Но если в романах про петровские времена или пугачевский бунт приходится верить автору на слово, то теперь у многих есть возможность самим убедиться, достоверна ли проза Иванова. Действие "Пищеблока" происходит жарким летом 1980 года в пионерском лагере на берегу Волги, так что вся пионерская атрибутика: речевки, кричалки, орлятский круг, страшные истории перед сном и большой пионерский костер присутствуют. Но есть и то, чего в лагере быть не должно – вампиры.

Вообще, меня, конечно, восхищает, как можно на следующий день после эпичного сибирского "Тобола" сесть писать драйвовый пионерский young-adult про вампиров. А с другой стороны, может, это и есть лучший способ отвлечься. В программе о романе "Пищеблок" рассказывает сам Алексей Иванов.

"Я описывал уже ушедший мир советского детства: пионерский фольклор, шутки, прибаутки, речевки, подначки, фразочки, считалки, страшные истории. Это детские ценности, приметы, ритуалы, детский способ освоения мира…Огромный мир советского детства – очень яркий, выразительный и смешной, который я описываю без всякого стеба.

В "Пищеблоке" пионерская смена совпадает с днями Олимпиады. Пионерский лагерь живет своей жизнью, речной трамвайчик привозит бидоны с молоком, пионеры дружат, ссорятся, играют в футбол, молодые вожатые влюбляются друг в друга – словом, все как было в пионерском лагере в советское время. Но внезапно один из героев замечает, что некоторые ребятишки из озорников и оболтусов вдруг превращаются в очень правильных пионеров. Мои герои начинают выяснять, в чем тут дело, и оказывается, что в пионерском лагере окопались вампиры. Изображать из себя живых людей они не могут, потому что обычная жизнь нелогичная, эмоциональная, порой даже бестолковая, а сами они не живые и не умеют ничего придумывать. То есть вампиру в обычной жизни себя за человека не выдать. И вампиры следуют тем шаблонам, которые есть в обществе, которые провозглашены официально, и становятся внешне идеальными пионерами и комсомольцами. Но, на самом деле, роман "Пищеблок", конечно, не о вампирах, это роман об идеологии. Тот принцип построения вампирского общества, который я описываю в романе, свойственен любой идеологии. Если заменить слово "вампиризм" на слово "идеология", все сразу станет ясно".

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

15 ноября в Москве торжественно вручили премию "Просветитель" за лучшую научно-популярную книгу на русском языке. Лауреата в номинации "Естественные и точные науки" объявил член жюри, математик и поэт Евгений Бунимович. Премию присудили Сергею Ястребову за книгу "От атомов к древу: введение в современную науку о жизни". В номинации "Гуманитарные науки" премию получил коллектив авторов – Сергей Зотов, Михаил Майзульс и Дильшат Харман – за книгу "Страдающее Средневековье". Вручал награду лауреат прошлого года лингвист Александр Пиперски.

Я уже рассказывала, что с этого сезона жюри премии вводит новую номинацию "Просветитель.Digital" для просветительских интернет-проектов. В этом году первых двух лауреатов назвал лично Дмитрий Борисович Зимин. Ими стали Леонид Млечин, ведущий популярный блог по истории, и Михаил Зыгарь за проекты "1917", "Карта истории", "1968.digital".