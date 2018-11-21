"Визави с миром". Уроки Первой мировой войны

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О 100-й годовщине окончания Первой мировой войны, об истинных причинах и уроках этой войны, о том, напоминают ли сегодняшние события эпоху перед началом мировых войн, рассказывает в эфире радио Sputnik историк Юрий Никифоров.