В этом выпуске рассматриваем комментированное интерактивное издание "Алисы в Зазеркалье" Льюиса Кэрролла, читаем сказку Марка Твена "Похищение принца Олеомаргарина" и отмечаем юбилей Николая Носова.

"Дневник читателя". Интерактивная "Алиса в Зазеркалье" Your browser does not support HTML5 audio

– "Похищение принца Олеомаргарина". Как Филип Стед пил чай с Марком Твеном.

– Незнайка и шляпа Николая Носова. В Москве открылась выставка в честь дня рождения любимого детского автора.

Участники:

– Любовь Новицкас, ведущий редактор интерактивного издания "Алиса в Зазеркалье".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

В издательстве "Лабиринт-Пресс" вышла новая книга в необычной серии "Книга+эпоха". На этот раз в комментированном и интерактивном виде издана "Алиса в Зазеркалье" Льюиса Кэрролла в классическом переводе Нины Демуровой. Когда-то Льюис Кэрролл очень хотел, чтобы в его книге было зеркало – но это было, ясное дело, невозможно. А теперь в роскошной лабиринтовской Алисе есть не только зеркало, но и кружева, ленты, шляпки, говорящий букет, раскладной дом и даже объемная шахматная доска. Тут вы спросите, как это все помещается в одной книжке? На этот вопрос лучше всего ответит человек, который книгу придумал и три года изучал правила езды по железной дороге, нюансы этикета викторианской Англии, шляпы и парные танцы и многое-многое другое, из чего тоже складывается "Алиса в Зазеркалье".

В студии "Дневника читателя" побывала Любовь Новицкас, ведущий редактор интерактивной комментированной "Алисы в Зазеркалье", она принесла новую, только недавно из типографии, книжку – и рассказала о главных зазеркальных чудесах.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Однажды вечером в парижской гостинице две девочки уговаривали папу придумать историю. Они даже вырезали из журнала портрет мальчика, который должен стать главным героем. Папу девочек звали Марк Твен. Он изучил рисунок – и придумал сказку про мальчика Джонни, который вырастил волшебный цветок, съел его и научился понимать животных и птиц. Вместе с верной дедовой курицей, по имени Чума и Голодуха, Джонни вынужден отправиться на поиски похищенного принца Олеомаргарина. Дочкам Марка Твена сказка понравилась – он записал свою сказку, но не до конца.

А сто с лишним лет спустя эта рукопись нашлась в архиве университета Беркли. И теперь уже современный сказочник, обладатель медали Кальдекотта Филип Стед со своей женой, художницей Эрин, бережно дописали историю. Они придумали интересный ход – чаепитие с автором – Марк Твен словно бы рассказывает эту историю за чаем, время от времени прихлебывая из чашки и немного отвлекаясь.

"Похищение принца Олеомаргарина" – хулиганская сказка о доброте, честности и верности дружбе (даже если твой друг всего лишь старая дедова курица со скверным характером). Здесь есть все: фирменный юмор Марка Твена, тень Тома Сойера, приключенческий сюжет и дерзкий мальчишка. А еще удивительно красивые акварели Эрин Стед и щепотка волшебства.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

С 13 ноября в Трубниках поселился Незнайка. В Москве в доме-музее Остроухова в Трубниковском переулке открылась выставка "Приключения Незнайки, или Жизнь Николая Носова". Она посвящена 110–летию со дня рождения Николая Носова.

Автор приключений Незнайки, повести "Витя Малеев в школе и дома", замечательных рассказов "Мишкина каша", "Живая шляпа", "Фантазеры" и других Носов считал, что "к детям нужно относиться с самым большим и очень тёплым уважением" – и у него это получалось.

Если побывать на выставке, станет ясно, что и Незнайка, во многом, сам Носов – фантазер и мечтатель, который любил яркие цвета и широкополые шляпы. В гостях в студии радио Sputnik побывал внук писателя Игорь Носов, большое интервью с ним слушайте в эфире в день рождения писателя 23 ноября.

А выставку в Трубниках, где Незнайке отдан целый зал с игровой зоной для самых маленьких читателей, можно посетить до 10 февраля и примерить большую шляпу главного коротышки и затейника.