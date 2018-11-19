"Мастера". Николай Добронравов: слова песни – перевод с языка музыки

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Очередной выпуск программы посвящен известному поэту, автору популярнейших и любимых песен Николаю Добронравову, чей юбилей мы отмечаем 22 ноября. О неизвестных страницах своей жизни и любви к театру в эфире радио Sputnik рассказывает сам юбиляр.