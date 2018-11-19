"КомпАс". Эксперт оценил идею создания общеевропейской армии

Инициатива создания общеевропейской армии похожа на инструмент для ведения политической игры ЕС с США, считает политолог, военный эксперт Иван Коновалов. В эфире радио Sputnik он высказал мнение, что шансы на появление отдельных вооруженных сил ничтожно малы.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию". Французский президент подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство. Позже идею Макрона поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Общая европейская армия показала бы миру, что в Европе невозможна война, это было бы хорошим дополнением к НАТО, поэтому необходимо продолжать работу над "видением о создании единой европейской армии", заявила Меркель, выступая в Европарламенте в Страсбурге.

В эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik политолог, военный эксперт Иван Коновалов высказал мнение, что громкая риторика лидеров Франции и Германии используется как политический инструмент, тогда как шансы на создание дееспособной общеевропейской армии невысоки.

© РИА Новости / Sputnik Иван Коновалов, начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований (РИСИ)

""Евроармия", как отдельная организация, никому из европейцев не нужна. Но как тренд и возможность политизировать ситуацию, давить на кого-то с пользой для себя, она пригодится. Можно давить на США, а можно и на соседей по ЕС. То есть общеевропейская армия важна, прежде всего, как внешнеполитический инструмент в самых разных проявлениях игры на мировой арене", – считает Иван Коновалов.

Меркель, выступая в Европарламенте, сделала акцент на том, что "общая европейская армия показала бы миру, что между европейскими странами невозможна новая война, и это была бы не армия против НАТО, это было бы хорошим дополнением к НАТО, так как никто не ставит под вопрос классической взаимосвязи" между ЕС и Североатлантическим альянсом.

Иван Коновалов уверен, что избежать конкуренции между армией Европы и НАТО не удастся. Пока альянс имеет вес в регионе, идея независимой военной силы нереализуема, считает эксперт. Однако, по его словам, именно Германия способна склонить ЕС на сторону независимой от США политики безопасности и стать главной в процессе замены НАТО.

"Создание общеевропейской армии – это больше слова. Воплощение этой идеи в будущем возможно только в двух случаях. Первый и наиболее вероятный – это создание бюрократической структуры, которая не будет с кем-то воевать и не будет ничего делать, но будет отмывать деньги. А второй – если Германия переформатирует саму себя, чтобы возглавить армию Европы", – сказал Иван Коновалов.