"Мастера". Юрий Поляков: классическую литературу хочется перечитывать

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Очередной выпуск программы посвящен писателю, драматургу, киносценаристу Юрию Полякову, чьи произведения стали поистине культовыми. Об экранизации своих романов, а также о том, что такое хорошая литература, в эфире радио Sputnik рассказывает Юрий Поляков.