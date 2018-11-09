В этом выпуске подводим итоги Красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯКК), обсуждаем шорт-лист премии "НОС" и читаем детективы.

"Дневник читателя". "Небо в алмазах" и культурный код Сибири Your browser does not support HTML5 audio

– "Небо в алмазах" Юлии Яковлевой – третий роман из цикла "Криминальное ретро".

– Галина Юзефович: "Победитель этого сезона премии "НОС" очевиден".

– Почему КРЯКК качественнее ММКВЯ и что с этим делать?

Участники:

– Галина Юзефович, литературный критик;

– Игорь Алюков, главный редактор издательства "Фантом Пресс";

– Екатерина Кожанова, PR-директор холдинга "Эксмо-АСТ".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Ежегодная литературная премия "НОС" (Новая Словесность) объявила шорт-лист. "НОС" уникален тем, что свой выбор члены жюри и эксперты всегда обсуждают публично на дебатах. Шорт-лист определяют в Красноярске в день открытия ярмарки книжной культуры (КРЯКК). В этом году после двух часов обсуждения жюри под председательством критика Анны Наринской и совет экспертов, куда вошли Юрий Сапрыкин, Константин Богданов и Лев Оборин, выбрали 10 лучших, на их взгляд, современных книг.

Вот как выглядит список номинантов:

Денис Горелов "Родина слоников", Юрий Лейдерман "Моабитские хроники", Алла Горбунова "Вещи и уши", сборник рассказов "Сеанс" Натальи Мещаниновой, роман Анны Немзер "Раунд", "Памяти памяти" Марии Степановой, которую в этом сезоне выдвинули на все крупные премии, Ксения Букша с книгой "Открывается внутрь", Евгения Некрасова и ее "Калечина-Малечина", живой классик Людмила Петрушевская "Нас украли. История преступлений", и Виктор Пелевин со своим лучшим на данный момент романом "iFuck 10".

Выбор членов жюри и экспертов прокомментировала критик Галина Юзефович, которая в этом году была на КРЯККе. Она поделилась своими предпочтениями и назвала очевидного фаворита.

Премия "НОС" вручается Фондом Михаила Прохорова с 2009 года, ее цель – поддерживать современную художественную словесность на русском языке. В прошлом году лауреатом, по мнению жюри, стал Владимир Сорокин с романом "Манарага", а читатели отдали свои голоса Алексею Сальникову и его "Петровым в гриппе и вокруг него".

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Объявление шорт-листа премии "НОС" – важное событие первого дня Красноярской ярмарки книжной культуры, но КРЯКК этим не ограничивается. Это ключевое событие в культурной жизни Сибири, и год от года ярмарка только подтверждает этот статус, рассказала Галина Юзефович.

Издатели красноярскую ярмарку любят больше многих других выставок. В этом году 250 российских издательств привезли в Красноярск почти 40 тонн книг, и практически все книги проданы, поделился главный редактор "Фантом Пресс" Игорь Алюков.

В этом году основная тема КРЯККа – четвертая индустриальная революция, а спецпроектом года стал – "Пригов. Фест" в память о поэте Дмитрии Пригове, который уже признан современным классиком. Два дня на КРЯККе читали его стихи и обсуждали разные грани приговского таланта: прошла презентация пятитомного собрания сочинений, были рэп-баттлы, читки пьес, музыкальный спектакль о жизни поэта и спектакль "Я. Другой. Такой. Страны" по его текстам. Вообще по насыщенности программы КРЯКК – это полноценный международный фестиваль, поделилась восхищением Екатерина Кожанова из холдинга "Эксмо-АСТ", которая побывала на КРЯККе впервые.

Красноярская ярмарка книжной культуры давно стала ключевым событием в культурной жизни Сибири, это ясно. Но, мне кажется, в каких-то очень важных вещах КРЯКК может стать ориентиром для столичных фестивалей и ярмарок. Скажем, на ММКВЯ в этом году было мало по-настоящему интересных дискуссий, серьезных, актуальных. Мотивация организаторов проста: люди не пойдут. Но почему-то в Красноярске просветители, ученые и читатели всерьез обсуждают, например, те изменения, которые ждут нас на пороге четвертой промышленной революции. Как будет оцениваться квалификация? Что принципиально нового возникнет в системе образования? Как изменятся профессии и чему мы должны научиться уже сейчас? Вопросы, которые очень волнуют ученых, социологов и футурологов в мире, в Красноярске обсуждают очень активно и всерьез. Людям не безразлично будущее, важно настоящее, ценно прошлое. Они читают, думают, обсуждают, живо откликаются на все предложенное и целыми тележками увозят книги домой. По-моему, организаторам московской книжной ярмарки давно следует поучиться у КРЯККа настоящей книжной культуре.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Осенью как-то особенно хорошо разгадывать детективные загадки, распутывать хитроумные преступления и следить за коварными злодеями. Поэтому в этом выпуске рассказываю о детективах.

Во-первых, вышло третье расследование молодого следователя Василия Зайцева из цикла "Криминальное ретро" Юлии Яковлевой. "Небо в алмазах" начинается с убийства актрисы – бывшая звезда немого кино найдена убитой в своей комнате. Исчезли все ее драгоценности, а главное – пропали мемуары, в которых язвительная дива записала немало секретов новых лидеров молодого советского государства.

После первого отличного детектива про Ленинград тридцатых годов – "Вдруг охотник выбегает" про странное убийство на Елагином острове – Юлию Яковлеву стали читать не только поклонники балета или книг для детей "Ленинградские сказки".

Криминальное ретро, где классический детективный сюжет соединяется с непростой историей страны, читателям понравилось. Правда, во второй книге цикла "Укрощение красного коня" детективная линия сильно проигрывала исторической, за что Яковлеву ругали. Но критика сделала свое дело – в третьей истории идеально сошлись обе ключевые составляющие – детективная и историческая, увлекательное расследование и точно описанная изнанка бравурной советской пропаганды. А благодаря ироничной и отстраненной интонации и неожиданной развязке "Небо в алмазах" становится пока лучшей книгой серии.

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Детектив Таны Френч "Тайное место" (издательство "Фантом Пресс") – психологическая драма про взаимоотношения подростков, поданная в обертке полицейского детектива об отделе убийств дублинской полиции. Два офицера расследуют убийство в престижной школе для девочек. Год назад на лужайке нашли тело 16-летнего Криса Харпера, которого в девичьей школе вообще быть не должно. По горячим следам дело раскрыть не удалось, оно отправилось в архив. Но неожиданно на доске анонимных объявлений, которую ученицы называют "Тайное место", появилась записка "Я знаю, кто убил Криса Харпера". Рассудительный ирландец Стивен Моран и его эмоциональная напарница Антуанетта Конвей отправляются в школу Святой Килды и быстро выясняют: чтобы раскрыть убийство, надо сперва разобраться с двумя девчачьими компаниями, которые ненавидят друг друга. Пока офицеры ведут расследование, Тана Френч рассказывает драматическую историю подростковых взаимоотношений с того самого дня, когда все участники событий впервые встретились.