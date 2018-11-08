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"Дневник читателя". Осьминог и английские сказки

(обновлено: 12:47 08.11.2018)
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В этом выпуске обсуждаем волшебную повесть Джессики Таунсенд "Невермур" и знакомимся с издательством "Octopus", получившим "Книгу года" за "Смерть Артура" Томаса Мэлори.

"Дневник читателя". Осьминог и английские сказки
Также в программе: 

– Книги и осьминог. Знакомимся с детским издательством "Octopus".

– "Невермур" Джессики Таунсенд. Изумительная волшебная история для путешественников в книжные миры.

– Детский театральный фестиваль "Маршак". Говорим о книгах в Воронеже.

Участники:

– Вера Байдак, генеральный директор издательства "Оctopus";

– Петр Абрамов, переводчик-германист, актер Малого театра, чтец;

– Варвара Коровина, куратор фестиваля "Маршак".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В этом сезоне престижную премию "Книга года" в номинации "Искусство книгопечатания" получило небольшое независимое издательство "Октопус" за очень красивую и непростую книгу Томаса Мэлори "Смерть Артура". Малоизвестное широкому читателю издательство "Октопус" блистательно решает масштабную задачу по воссозданию литературного памятника. Это точно достойный повод познакомиться с загадочным "осьминогом" поближе, решила я и пригласила в студию генерального директора "Октопуса" Веру Байдак.

Она рассказала, как возникло издательство, какую роль в этом сыграла игрушка-прилипала и почему сейчас особенно важно издавать детскую поэзию. 

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Две недели назад мы говорили о романах young adult с переводчиком-германистом, актером Малого театра и чтецом аудиокниг Петром Абрамовым. Тогда обсудили Кая Майера и трилогию "Время библиомантов", и я обещала продолжение разговора. 

В издательстве "Робинс" в этом году вышел британский бестселлер "Невермур" Джессики Таунсенд – изумительная волшебная история про 11-летнюю Морриган Кроу. А в середине ноября издатели обещают продолжение, поэтому хочу успеть рассказать про эту книгу, чтобы вы успели в нее влюбиться, как я. 

Сказочная приключенческая повесть "Невермур" с головокружительным сюжетом начинается неожиданно: канцлер Кроу со скорбным видом объявляет о смерти своей дочери Морриган. 

Всю жизнь девочка росла с осознанием, что проклята, приносит горожанам беды и несчастья и ей суждено умереть в полночь в 11-й день рождения. Честно говоря, в родном доме с Морриган никто особенно не занимался. Матери нет, отец занят, с молодой мачехой все понятно и так. Учителя в особняке тоже не задерживались – какой смысл вкладываться в образование проклятого ребенка. Но накануне 11-летия Морриган получает контракт на обучение в загадочной  Вундерколлегии. От отчаяния девочка подписывает договор – и на пороге дома появляется огненно-рыжий Юпитер Норт…

В общем, пока горожане будут фальшиво скорбеть по дочке канцлера, Морриган отправится в загадочный город Невермур, чтобы стать лучшей из особенных детей. Ей предстоит сдать экзамены в таинственную Вундерколлегию, и кажется, что выдержать сложнейшие вступительные испытания – самая важная и трудная ее задача. На самом деле Морриган предстоит осознать, что любая сила – одновременно и дар, и проклятье. И даже когда все определяют обстоятельства, "только от тебя зависит, что из этого получится".

Повесть Джессики Таунсенд поначалу перекликается с поттерианой и кэрролловской Алисой, а красный зонтик девочке явно подарила Мэри Поппинс, но это лишний повод полюбить историю Морриган. Как только начинаешь читать повесть, понимаешь, что живой, отлично продуманный, с юмором описанный волшебный мир "Невермур" не повторяет, а достойно продолжает английские сказочные традиции. 

Эту книжку мы и обсудили с Петром Абрамовым во время разговора в студии.

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