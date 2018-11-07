Об осложнении российско-американских отношений, об усилении позиций России на Ближнем Востоке и о том, возможна ли война США с Китаем, в эфире радио Sputnik рассказывает президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

"Визави с миром". Леонид Ивашов: возможен ли новый Карибский кризис? Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Речь в программе также пойдет о новом витке антироссийских санкций, о том, почему комитет ООН проголосовал против вынесения на рассмотрение российского проекта резолюции в поддержку сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и чем Россия сможет ответить на выход США из этого договора. Кроме того, Леонид Ивашов выскажет мнение об опасности прямого столкновения России и Израиля в Сирии, о ситуации на Украине, о перспективах отношений США и Северной Кореи и о вероятности нового Карибского кризиса.

"Визави с миром". Леонид Ивашов: возможен ли новый Карибский кризис? Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

программы "Визави с миром": президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов.

Ведущий: Армен Оганесян.