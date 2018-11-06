"Мастера". Александр Федоров: моя жизнь состоит из чудесных совпадений

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О своем первом спектакле и 30-летнем юбилее Детского музыкального театра юного актера, а также об участии в "Русских сезонах" в Италии и предстоящих премьерах, в эфире радио Sputnik рассказывает художественный руководитель театра Александр Федоров.