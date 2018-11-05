"Российская летопись". Батька Махно – кавалер ордена Красного Знамени

В тот момент, когда армия Махно ударила по Деникину, великая Россия проиграла войну, пророчески сказал один из белогвардейских офицеров. Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Сто тридцать лет назад, 7 ноября 1888 года, родился знаменитый "батька Махно" – Нестор Иванович Махно, анархо-коммунист, руководитель повстанческого движения на юге Украины во время гражданской войны.

Он появился на свет в крестьянской семье в Гуляйполе, что в Екатеринославской губернии. С молодых лет принимал активное участие в революционном движении – в рядах анархо-коммунистов. Не был чужд и революционного террора. В 1908 году он арестован за убийство чиновника, приговорен к смертной казни через повешение, замененной на бессрочную каторгу. Сидел в каторжном отделении печально известной Бутырской тюрьмы в Москве.

© Фото : public domain Нестор Махно в лагере для перемещенных лиц в Румынии, 1921 год

После Февральской революции освобожден, вернулся в Гуляйполе, где вскоре основал "крестьянскую республику". На полгода раньше, чем в Петрограде случилась Октябрьская революция.

Гражданская война на Украине сопровождалась хаосом, все воевали против всех. Когда в 1918 году Украину оккупировали немцы, Махно во главе повстанческого отряда воевал и против немецких оккупантов, и против украинского правительства, которое возглавлял гетман Скоропадский.

Махно дважды заключал союз с Красной армией. Ему было присвоено звание комбрига. По воспоминаниям, во главе своей Революционной повстанческой армии он действовал в высшей степени эффективно. Его лихие тачанки с пулеметами наводили ужас на противника. Кстати, есть мнение, что именно Махно стал использовать тачанку в том качестве, в котором она нам известна.

В значительной степени именно благодаря Махно удалось остановить наступление Деникина на Москву. Махновская армия, погрузившись на тачанки, совершила боевой рейд по тылам Деникина. Глядя на этот прорыв, один из белогвардейских офицеров печально произнес: "В этот момент великая Россия проиграла войну".

© Фото : public domain Нестор Махно с группой анархистов Гуляйполя, 1909 год

Позднее Антон Иванович Деникин в знаменитых "Очерках русской смуты" заметил: "русский анархизм, давший всемирно известных теоретиков Кропоткина и Бакунина, в практической деятельности партии на всем протяжении Русской Смуты представляет один сплошной трагический фарс. И было бы, конечно, непредусмотрительным не присвоить себе единственного серьезного движения и не канонизировать в свои вожди Махно – столь яркую фигуру безвременья, хотя и с разбойничьим обличьем".

За этот рейд по деникинским тылам Махно был награжден орденом Красного Знамени под номером 4. Этот факт считается неподтвержденной версией. Ну еще бы! Советским орденом наградили человека, которого впоследствии советские же власти объявили врагом революции.

Впрочем, есть косвенные подтверждения: рапорт советского военачальника Дыбенко о награждении Махно орденом Красного Знамени и слова самого Нестора Ивановича: "Я воюю не за ордена, а за победу революции, так как я крестьянин. И сейчас наша цель – отстоять и уберечь победу революции от белых".

Но, конечно, большевики были против анархизма Махно и самостийности его крестьянской республики. К тому же махновцы требовали от большевистской власти невозможного: "социализации" земли, фабрик и заводов, отмены продразверстки, свободы слова, печати и собраний всем "левым партиям и группам", отказа от диктатуры коммунистической партии. И вообще, анархисты пользовались в те годы большой популярностью. С их мнением и силой приходилось считаться не только на Украине, но и в Москве, и в Петрограде. Известно, что большевики во время Гражданской войны откровенно заигрывали с анархистами, искали компромиссы. Лишь когда большевистская власть окрепла, они уже начали искать поводы, чтобы расправиться с анархистами.

То же случилось и с Махно. При первом удобном случае – в январе 1920 года – Лев Троцкий издал приказ о ликвидации Революционной повстанческой армии и аресте ее командующего. Он, дескать, не подчиняется приказам, а его повстанцы – "дезертиры и предатели".

Однако в том же году армия батьки Махно вновь понадобилась Красной армии и участвовала вместе с ней в освобождении Крыма от Врангеля.

А после взятия Крыма советские власти объявили Махно врагом. Ну что ж – мавр сделал свое дело.

Революционную повстанческую армию вновь стали именовать "бандой". Она была разгромлена. Махно успел ускользнуть. Жил тихо в пригороде Парижа, зарабатывая на жизнь столярным ремеслом. Сотрудничал с анархистским журналом "Дело труда". Он умер в 1934 году.

Нынешние киевские власти о Махно мало вспоминают. Почему? Потому что Нестор Иванович не был украинским националистом. Нынешние украинские идеологи пытаются все-таки переписать историю, упорно хотят поставить Махно в один ряд с Бандерой и Шухевичем. Но Нестор Иванович был интернационалистом, врагом националистических идей и боролся с теми, кто стремился к национальному изоляционизму. В его Революционной повстанческой армии сражались украинцы, русские, татары, греки, евреи, латыши…

И еще. А ведь все могло бы быть иначе! Если бы Махно не переругался с большевиками, то вполне мог бы встать в один ряд с такими героями как Чапаев и Буденный. Тот же Котовский – весьма и весьма темная и неоднозначная личность. А ведь поди ж ты – герой Гражданской войны!

"Российская летопись". Батька Махно – кавалер ордена Красного Знамени Your browser does not support HTML5 audio

– Князь Дмитрий Михайлович Пожарский;

– Стояние на Угре;

– Отцвели уж давно хризантемы в саду.