Премию "Ясная Поляна" вручили знаменитому израильскому писателю Амосу Озу за роман "Иуда", Ольге Славниковой за "Прыжок в длину" и Авдотье Смирновой за фильм "История одного назначения".

"Дневник читателя". "Прыжок в длину" и "Иуда" Your browser does not support HTML5 audio

– "Прыжок в длину" – единственный роман этого сезона, написанный как роман;

– Амос Оз: "Я тоже наследник Толстого";

– Алексей Смирнов: литературная награда важнее, чем "Кинотавр".

Участники:

– Амос Оз, писатель, лауреат премии "Ясная Поляна";

– Виктор Радуцкий, переводчик;

– Владимир Толстой, председатель жюри премии "Ясная Поляна", советник президента РФ по культуре;

– Владислав Отрошенко, писатель, литературовед, член жюри премии "Ясная Поляна";

– Евгений Водолазкин, писатель, член жюри премии "Ясная Поляна";

– Ольга Славникова, писатель, лауреат премии "Ясная Поляна";

– Алексей Смирнов, актер, исполнитель главной роли в фильме "История одного назначения".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

В Москве в 16-й раз вручили литературную премию "Ясная Поляна", учрежденную музеем-усадьбой Льва Толстого при поддержке Samsung Electronics. В последние годы премия вручается в трех номинациях: "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие".

Имя зарубежного лауреата объявили заранее. Им стал знаменитый израильский писатель Амос Оз за роман прошлого года "Иуда" и переводчик книги Виктор Радуцкий. Надо сказать, выбор членов жюри не стал неожиданностью. "Ясная Поляна" с первого же объявления международной номинации задала высочайшую планку. Лауреатами прошлых лет стали Рут Озеки с книгой "Моя рыба будет жить", нобелевский лауреат Орхан Памук с романом "Мои странные мысли", латиноамериканский классик, нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса с книгой "Мой скромный герой".

Израильский классик Амос Оз, которого вероятным кандидатом на нобелевскую премию называли несколько лет подряд, отлично вписался в этот ряд. И роман "Иуда" о семье, выборе, предательстве действительно очень хорош.

Это философский роман идей, тонко и умело переплавленный в нежную, лиричную и загадочную историю любви и перерождений. Он длится одну-единственную зиму. Добродушный студент Шмуэль Аш поздней осенью 1959 года попадает в дом к старому интеллектуалу Гершому Валду, которому требуется человек, чтобы вести беседы и споры. Кроме Валда в доме обитает холодная красавица Аталия, которая поражает юношу своей ледяной отрешенностью. Шмуэль остается в странном доме на долгую зиму. И за эти три холодных месяца в старом доме из предательства рождается любовь.

Литературная премия "Ясная Поляна" присуждается писателям, чьи произведения наследуют традиции классической литературы и отвечают духу Толстого. Принимая награду, Амос Оз обратился к семье Толстых:

"Дорогое семейство Льва Николаевича Толстого, потомки великого писателя, чей мед все мы вкусили, да и не раз доводилось нам отведать жало того, кто более чем кто-либо из русских писателей изменил лицо литературы и, возможно, в чем-то изменил лицо мира. Уважаемые члены жюри премии "Ясная Поляна", уважаемые члены фонда Толстого, я пришел сюда, чтобы поблагодарить вас за ту великую честь, которую оказали вы мне, и выразить глубокое волнение. Но не только вы принадлежите к семейству Льва Толстого, не только являетесь его потомками. Я тоже несколько по-иному вижу себя одним из его потомков. Моя мать и ее сестры, прибывшие в Израиль в 1934 году из Ровно, привезли с собой книги наших великих поэтов, Бялика и Черниховского, на иврите и несколько книг Толстого на русском. В доме моего дедушки, отца моей мамы, висел портрет Толстого. Мой дедушка был пламенным толстовцем, как и многие из основателей кибуца Хульда, где я прожил много лет. Сегодня вы вручаете премию мне и моему дорогому другу, прекрасному переводчику Виктору Радуцкому. Я глубоко уважаю решение членов жюри присудить мне премию "Ясная Поляна" именно за роман "Иуда", столь контраверсальный и, возможно, даже провокативный".

В этом выпуске можно услышать не только фрагмент из вступления Амоса Оза на церемонии вручения "Ясной Поляны", но и часть нашего прошлогоднего интервью по телефону о романе "Иуда".

Если с победителем в номинации "Иностранная литература" выбор жюри был в каком-то смысле предсказуем – выбрать достойнейшего среди лучших и наградить за яркий роман, то определиться с русским автором жюри в этом году было непросто, рассказал на церемонии награждения председатель жюри Владимир Толстой:

"В этом году премия будет вручаться в 16-й раз, но год от года волнения меньше не становится. Я должен отметить, что окончательное решение было принято жюри вчера около полуночи. До этого времени любой из трех финалистов мог стать победителем".

В этом году список финалистов премии беспрецедентно короткий. Александр Бушковский со сборником поствоенной прозы "Праздник лишних орлов", Ольга Славникова с романом "Прыжок в длину" и Мария Степанова с автобиографическим нарративом "Памяти памяти". Все три текста по-своему победили – короткий список выбран из 47 претендентов, и попасть в эту тройку чрезвычайно почетно. Победителем стала Ольга Славникова и ее сюжетный, внятный, увлекательный и при этом глубокий роман, который, по мнению члена жюри писателя Владислава Отрошенко, единственный написан как роман:

"Роман Ольги Славниковой "Прыжок в длину" – это настоящий роман, который продолжает все традиции классического русского романизма. Роман, который пишется не для примитивного самообнаружения, а для глубокого высказывания, важного не только автору и его семье и друзьям, но и нации, и человечеству. Смысловой код романа я бы определил, как "зло добра". Это оксюморонная формула глубоко связывает роман с художественным и философским способом мышления Толстого. Роман Славниковой, в том числе, о том, что любая человеческая жизнь, независимо от того несет ли она добро или зло, является ценностью. Правильно это или нет, что за этим стоит, какие драмы и трагедии? Именно эти глобальные вопросы встают при взгляде на героя романа Славниковой".

"Современная русская проза" – главная номинация премии. Она отмечает выдающиеся произведения отечественных авторов, которые важно прочитать именно сейчас, так как они определяют круг литературных тенденций сегодняшнего дня. Ольга Славникова награду приняла с достоинством: "Получить награду премии "Ясная Поляна" для меня большая честь. Я благодарю премию за то, что она позволяет вывести писателя в актуальное поле, и благодарю жюри не только за выбор, но и за замечательный шорт-лист".

Специальный приз Samsung за "Выбор читателей" – профессиональную поездку на двоих в Южную Корею – получила Мария Степанова за книгу "Памяти памяти". Из трех финалистов читатели выбрали именно ее, хотя, мне кажется, если бы они видели с каким презрением Мария выходила на сцену разболтанной походкой уличной шпаны, если бы слышали молчание и небрежно брошенное в микрофон "спасибо", симпатии к тексту поубавилось бы. Хорошо, что литературные премии отлично умеют отделять зерна от плевел, а автора от его произведения.

В третьей номинации "Событие" жюри наградило тоже очень толстовскую – в буквальном смысле – историю: фильм "История одного назначения" режиссера Авдотьи Смирновой. Речь идет об одном из эпизодов из жизни молодого Толстого. Авдотья Смирнова прочла книгу Павла Басинского "Толстой. Бегство из рая" и заинтересовалась историей о том, как Лев Николаевич защищал в суде молодого писаря, ударившего по лицу старшего офицера. Солдату грозила смертная казнь.

"Авдотья Смирнова сделала героем фильма не Толстого и не писаря Шабунина, а молодого поручика Григория Колокольцева, и это делает "Историю одного назначения" еще более актуальной", – отметил в своем выступлении член жюри, писатель и филолог Евгений Водолазкин.

Получать премию приехал Алексей Смирнов, исполнитель роли Григория Колокольцева и брат Авдотьи Смирновой. Он подчеркнул, что литературная награда для команды значит даже больше, чем полученный фильмом недавно "Кинотавр".

Романы предыдущих лауреатов премии "Ясная Поляна" Евгения Водолазкина "Лавр" и Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза" стали первыми произведениями современной русской литературы, добавленными в приложение "Живые Страницы" – интерактивную энциклопедию, которая позволяет изучать классические произведения русской литературы в новом формате.