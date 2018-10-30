"Мастера". Ольга Жукова: аналогов концертному залу "Зарядье" в мире нет

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Об уникальных характеристиках Московского концертного зала "Зарядье", о концертной программе и своих новых задумках, а также о том, что ожидает зрителей в Новый год, в эфире радио Sputnik рассказывает генеральный директор МКЗ "Зарядье" Ольга Жукова.