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"Российская летопись". Зубатов, зубатовщина и "сентиментальное зверье"

(обновлено: 10:09 29.10.2018)
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Владимир Бычков
Он изобрел "полицейский социализм", слово "сексот" и ввел картотеку преступников. Об этом человеке в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Девятого октября 1896 года Московское охранное отделение возглавил полковник Сергей Васильевич Зубатов.

Он был одним из создателей и идеологов политического сыска в России – в современном понимании этого термина. С молодых лет служил в охранке, был внедрен в подпольную организацию "Народная воля".  Но прежде всего он известен как создатель сети легальных профессиональных рабочих союзов по всей Империи. Целью было вырвать рабочих из-под влияния революционеров и организовать легальное экономическое движение. Оно получило название "политики полицейского социализма" или "зубатовщины".

© РИА Новости / М. Филимонов
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Социально-революционное обозрение "Народная воля"
По этому пути шел и Запад. Пожалуйста, защищайте свои экономические интересы, но – ни слова о политике! Тамошние власти понимали, как опасно, если рабочий класс стройными рядами пойдет в революцию. Это надо было на корню пресечь. В тот период много было сделано для улучшения условий труда рабочих и повышения зарплаты. Революционный настрой в Европе пошел резко на спад. У рабочего появилась возможность выпить лишнюю пинту в пабе. Жена толстая и довольная, ребятишки учатся. Что еще нужно для счастья?..

Почему так не получилось в России? Боюсь, на этот вопрос кратко ответить очень сложно. Потому что тут действовали разнонаправленные силы, с разными задачами и интересами. Тут были и двойные агенты охранки, и заигрывание с революционерами в своих целях. Охранное отделение даже создавало революционерам специальные подпольные ячейки. Думаете, тот же Азеф зря был, что ли, двойным агентом? Нет, для охранки он тем и был важен, что, с одной стороны, руководил террористами, а с другой – этих же боевиков потом сдавал охранке, а та отчитывалась перед начальством. И все были в шоколаде, как любит говорить сейчас молодежь.

Показательный пример – Роман Вацлавович Малиновский, член большевистского ЦК, депутат Государственной Думы и агент охранного отделения. Три в одном.

© РИА Новости / РИА Новости
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Владимир Ильич Ленин
Ленин питал к Малиновскому неограниченное доверие и настоял на том, чтобы он был избран в ЦК партии. А ведь именно с подачи Малиновского охранка арестовала Бухарина, Орджоникидзе, Свердлова, Сталина.

Потом все же охранка сдала Малиновского. В 1914 году шеф корпуса жандармов В.Ф. Джунковский посчитал, что его агент "заигрался" и "твердо решил прекратить это безобразие". Либеральный генерал передал сведения о сотрудничестве Малиновского с Департаментом полиции председателю Госдумы М.В. Родзянко. Малиновскому пришлось сложить с себя полномочия депутата и уехать за границу.

В рядах революционеров об этом узнали, но Ленин продолжал всячески поддерживать Малиновского. Ильич писал: "Фактов у сплетников нет никаких… Кто видел хоть раз в жизни эту среду сплетничающих интеллигентских кумушек, тот, наверное (если он сам не кумушка), сохранит на всю жизнь отвращение к этим мерзостным существам. Каждому свое… Организованные рабочие-марксисты сразу, по первым же статьям… узнали этих кумушек и сразу оценили их совершенно правильно: "грязная клевета", "с презрением пройти мимо"".

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Вооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы
А в 1917 году в руки большевиков попали документы охранки, окончательно изобличившие провокаторство Малиновского. Его расстреляли. Но Ленин и тогда говорил, что, дескать, от провокаторства Малиновского партия выиграла больше, чем проиграла. Он помогал создавать легальные газеты, вел борьбу с меньшевиками. "Одной рукой отправляя на каторгу и на смерть десятки и десятки лучших деятелей большевизма, Малиновский должен был другой рукой помогать воспитанию десятков и десятков тысяч новых большевиков через легальную прессу", писал Ильич.

Кстати, историки до сих пор спорят: то ли охранное отделение упустило ситуацию из-под контроля, то ли они специально дестабилизировали политическую обстановку в империи, в своих интересах, чтобы манипулировать властями, или вообще – чтобы было легче самим взять власть в стране в свои руки…

В "конструировании" таких, казалось бы, фантастических и немыслимых фигур как Малиновский, принимал участие и Зубатов. Он был умным сотрудником спецслужб. Но настроения в верхних эшелонах власти менялись очень быстро, он не успел за новыми веяниями – и был отправлен в отставку. Впрочем, если разбираться до конца, Зубатова попросту подставили с этим "полицейским социализмом". Сначала-то этот проект одобрили наверху, а потом министр внутренних дел В.К. Плеве назвал его противоправительственным.

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Солдаты Западного фронта приветствуют известие о падении монархии. Первая мировая война 1914-1918 гг.
Кстати, это Зубатов дал эсерам и их революционному террору весьма меткое и верное определение – "сентиментальное зверье". Ему приписывается и создание слова "сексот" – секретный сотрудник органов госбезопасности. Кроме того, Зубатов – автор инструкций по системе вербовки и правилам филерского наблюдения. Ввел регистрацию и фотографирование политических преступников.

Выйдя в отставку, Зубатов поселился в Москве, на Пятницкой. А 15 марта 1917 года узнав о свержении монархии, Сергей Васильевич застрелился. Кстати, будучи в отставке, он принялся за написание мемуаров. Однако от них не осталось и следа! Еще бы. Думается, одним Малиновским тогда бы дело не ограничилось. А большевикам это надо?..

В этом выпуске вы также услышите:

– Андрей Рублев.

– Граф Григорий Григорьевич Орлов.

Слушайте полную версию программы:

"Российская летопись": Зубатов, зубатовщина и "сентиментальное зверье"

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