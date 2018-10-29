"Российская летопись": Зубатов, зубатовщина и "сентиментальное зверье"

Девятого октября 1896 года Московское охранное отделение возглавил полковник Сергей Васильевич Зубатов.
Он был одним из создателей и идеологов политического сыска в России – в современном понимании этого термина. С молодых лет служил в охранке, был внедрен в подпольную организацию "Народная воля". Но прежде всего он известен как создатель сети легальных профессиональных рабочих союзов по всей Империи. Целью было вырвать рабочих из-под влияния революционеров и организовать легальное экономическое движение. Оно получило название "политики полицейского социализма" или "зубатовщины".
Почему так не получилось в России? Боюсь, на этот вопрос кратко ответить очень сложно. Потому что тут действовали разнонаправленные силы, с разными задачами и интересами. Тут были и двойные агенты охранки, и заигрывание с революционерами в своих целях. Охранное отделение даже создавало революционерам специальные подпольные ячейки. Думаете, тот же Азеф зря был, что ли, двойным агентом? Нет, для охранки он тем и был важен, что, с одной стороны, руководил террористами, а с другой – этих же боевиков потом сдавал охранке, а та отчитывалась перед начальством. И все были в шоколаде, как любит говорить сейчас молодежь.
Показательный пример – Роман Вацлавович Малиновский, член большевистского ЦК, депутат Государственной Думы и агент охранного отделения. Три в одном.
Потом все же охранка сдала Малиновского. В 1914 году шеф корпуса жандармов В.Ф. Джунковский посчитал, что его агент "заигрался" и "твердо решил прекратить это безобразие". Либеральный генерал передал сведения о сотрудничестве Малиновского с Департаментом полиции председателю Госдумы М.В. Родзянко. Малиновскому пришлось сложить с себя полномочия депутата и уехать за границу.
В рядах революционеров об этом узнали, но Ленин продолжал всячески поддерживать Малиновского. Ильич писал: "Фактов у сплетников нет никаких… Кто видел хоть раз в жизни эту среду сплетничающих интеллигентских кумушек, тот, наверное (если он сам не кумушка), сохранит на всю жизнь отвращение к этим мерзостным существам. Каждому свое… Организованные рабочие-марксисты сразу, по первым же статьям… узнали этих кумушек и сразу оценили их совершенно правильно: "грязная клевета", "с презрением пройти мимо"".
Кстати, историки до сих пор спорят: то ли охранное отделение упустило ситуацию из-под контроля, то ли они специально дестабилизировали политическую обстановку в империи, в своих интересах, чтобы манипулировать властями, или вообще – чтобы было легче самим взять власть в стране в свои руки…
В "конструировании" таких, казалось бы, фантастических и немыслимых фигур как Малиновский, принимал участие и Зубатов. Он был умным сотрудником спецслужб. Но настроения в верхних эшелонах власти менялись очень быстро, он не успел за новыми веяниями – и был отправлен в отставку. Впрочем, если разбираться до конца, Зубатова попросту подставили с этим "полицейским социализмом". Сначала-то этот проект одобрили наверху, а потом министр внутренних дел В.К. Плеве назвал его противоправительственным.
Выйдя в отставку, Зубатов поселился в Москве, на Пятницкой. А 15 марта 1917 года узнав о свержении монархии, Сергей Васильевич застрелился. Кстати, будучи в отставке, он принялся за написание мемуаров. Однако от них не осталось и следа! Еще бы. Думается, одним Малиновским тогда бы дело не ограничилось. А большевикам это надо?..
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– Граф Григорий Григорьевич Орлов.
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