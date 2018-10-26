В этом выпуске обсуждаем шорт-лист премии "Просветитель" – лучшие научно-популярные издания, которые "формируют современный литературный контекст" и нежные и философские новинки для детей.

Также в программе:

"Дневник читателя". Новинки осени для детей и взрослых Your browser does not support HTML5 audio

– Премия "Просветитель" объявила шорт-лист и номинацию "Просветитель Digital".

– В Москве подвели итоги конкурса "Новая детская книга".

– "Загадочный сад под небом" и другие волшебные книги для детей.

Участники:

– Александр Гаврилов, литературный критик;

– Евгений Бунимович, поэт, математик, член жюри премии "Просветитель";

– Александр Пиперски, лингвист, лауреат премии "Просветитель";

– Юлия Тризна, сотрудник издательства "Поляндрия".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Российская премия в области научно-популярной литературы "Просветитель" объявила список финалистов за 2018 год. В шорт-лист по традиции вошли авторы восьми работ, четыре представляют точные и естественные науки, а четыре – общественные и гуманитарные. Кроме того, на торжественной церемонии в Центре Гиляровского литературный критик Александр Гаврилов от имени оргкомитета объявил о новой номинации "Просветитель Digital". Это решение позволит спокойно отмечать крупные просветительские интернет-проекты и не отнимать у классических книг место на пьедестале. Кто же претендует в этом году на звание лучшей отечественной научно-популярной книги? В номинации "Естественные науки" – это четыре очень сильные работы, рассказал бессменный член жюри "Просветителя", математик и поэт Евгений Бунимович:

"Я уже не первый год вхожу в состав жюри премии "Просветитель" и могу с уверенностью сказать, что в этом году уровень номинантов очень высок. Эти книги не просто лучшие научно-популярные издания, они формируют современный литературный контекст. Конечно, как всегда, у нас были споры о том, кого выбрать, что такое "науч", что такое "поп", но в конце концов, по достоинству оценив все работы, мы пришли к единому мнению".

В категории "Естественные и точные науки" финалистами стали: Станислав Дробышевский с книгой "Байки из грота: 50 историй из жизни древних людей", Алексей Савватеев "Математика для гуманитариев. Живые лекции", Ирина Якутенко "Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами" и Сергей Ястребов "От атомов к древу: Введение в современную науку о жизни".

Прошлогодний лауреат премии "Просветитель", лингвист Александр Пиперски вошел в жюри нынешнего сезона и объявлял финалистов-гуманитариев: "Я в состав жюри премии вхожу первый раз, и мне было очень трудно, потому что очень интересно. Я прочитал 24 книги. Иногда это требовало от меня существенного интеллектуального усилия, иногда доставляло большое удовольствие, а иногда – и то, и другое".

В категории "Гуманитарные науки" в финал вышли книги: "Страдающее Средневековье" авторы Сергей Зотов, Михаил Майзульс, Дильшат Харман; "Несовременная страна. Россия в мире XXI века" Владислава Иноземцева, "Кавказская война. Семь историй" Амирана Урушадзе и проект Бориса Колоницкого "#1917 Семнадцать очерков по истории Российской революции"

Лауреатов премии назовут на торжественной церемонии в Москве уже 15 ноября. По правилам премии, победители получат по 700 тысяч рублей. А каждый из финалистов – по 100 тысяч.

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В издательстве "Росмэн" подвели итоги IX сезона ежегодного конкурса "Новая детская книга". Он придуман издателями, чтобы найти и опубликовать ту самую новую детскую книгу – интересные и современные произведения для детей и подростков. Победители и призеры определяются в трех номинациях: "Для тех, кому за шесть" – это проза для детей от 6 до 10 лет, "Фэнтези. Мистика. Триллер" – здесь соревнуются авторы историй для детей от 10 до 16 лет, и третья номинация – "Дизайн детской книги PRO". В IX сезоне на конкурсе подали больше 2,5 тысяч заявок из 35 стран, в финал вышли 30 рукописей. Главный приз – контракт с издательством "Росмэн" на издание победившей рукописи.

В номинации "Для тех, кому за шесть" победила Александра Можгина из Латвии со сборником "Веселые истории, леденящие душу", Наталья Шило из Белоруссии награждена за дизайн книги Юлии Барановской "Драконы планеты Ус", а в номинации "Фэнтези. Мистика. Триллер" победила рукопись "Авионеры: Сердце летного камня" Марины Ясинской из Канады. Причем она получила еще два специальных приза "Выбор журнала "Мир фантастики"", "Выбор клуба Terra Incognita".

За девять сезонов в издательстве "Росмэн" вышло 120 наименований книг-победителей. Общий тираж выпущенных по итогам премии книг превысил 2 миллиона экземпляров.

Например, совсем недавно вышла рукопись-победительница прошлого сезона – "Моя мама – маленькая" Марии Евсеевой. Забавная история про обычный день мамы и дочки, показанная детскими глазами. Рыженькая озорная девчушка, конечно, считает, что она-то в доме главная. А вот мама – маленькая, поэтому ее надо будить, за ней надо присматривать… Пока мама болтает по телефону, надо помочь сварить борщ и покрошить туда все, что хочется – конфеты, пряники, печенье. Маму надо везде тянуть за руку, напоминать сказки, куличики в песочнице печь учить, и вообще за мамой глаз да глаз.

"Моя мама – маленькая" – добрая история о то, из чего состоит день, о том, что для ребенка самые обычные дела, которые они делают вместе с родителями – это целый мир. Как говорит сама Мария, иногда это очень важно – разбудить в себе "маленькую маму", принять правила игры, бегать, смеяться, дурачиться, быть на одной волне со своими детьми.

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В этой рубрике рассказываем о трех детских новинках издательства "Поляндрия", на которые стоит обратить внимание. Потому что они не просто развлекают, а будят воображение, показывают связь вещей, позволяют сопереживать другим и лучше понимать себя.

Англичанка Линда Сара написала очень нежную и красивую книгу "Загадочный сад под небом" о том, как один человек, даже очень маленький, может изменить мир вокруг себя. И когда он начнет в одиночку менять что-то вокруг, обязательно окажется, что где-то рядом есть тот, кто готов присоединиться.

Книга Давида Кали "Мой дом", на первый взгляд, рассказывает о разных городах – каких тут только нет, и Нью-Йорк, и Париж, и много других. Но вообще-то "Мой дом" – тонкая, отчасти философская история о долгом путешествии к самому себе. Ее хорошо читать вместе со взрослым, как и книгу канадского иллюстратора Жака Гольдстина "Мой друг Бертольт". Это немного печальная и очень трогательная история о мальчике с богатым воображением и его лучшем друге – дубе Бертольте.

Подробнее о тексте, смысле и иллюстрациях всех трех книжек в этом выпуске программы "Дневник читателя" рассказывает сотрудница издательства "Поляндрия" Юлия Тризна.