ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Программы

"Дневник читателя". Новинки осени для детей и взрослых

040
В этом выпуске обсуждаем шорт-лист премии "Просветитель" – лучшие научно-популярные издания, которые "формируют современный литературный контекст" и нежные и философские новинки для детей.

Также в программе: 

"Дневник читателя". Новинки осени для детей и взрослых
– Премия "Просветитель" объявила шорт-лист и номинацию "Просветитель Digital".

– В Москве подвели итоги конкурса "Новая детская книга".

– "Загадочный сад под небом" и другие волшебные книги для детей.

Участники: 

– Александр Гаврилов, литературный критик;

– Евгений Бунимович, поэт, математик, член жюри премии "Просветитель";

– Александр Пиперски, лингвист, лауреат премии "Просветитель";

– Юлия Тризна, сотрудник издательства "Поляндрия".

Ведущая: Наталья Ломыкина.

________________________________________________________________________________

ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Российская премия в области научно-популярной литературы "Просветитель" объявила список финалистов за 2018 год. В шорт-лист по традиции вошли авторы восьми работ, четыре представляют точные и естественные науки, а четыре – общественные и гуманитарные. Кроме того, на торжественной церемонии в Центре Гиляровского литературный критик Александр Гаврилов от имени оргкомитета объявил о новой номинации "Просветитель Digital". Это решение позволит спокойно отмечать крупные просветительские интернет-проекты и не отнимать у классических книг место на пьедестале. Кто же претендует в этом году на звание лучшей отечественной научно-популярной книги? В номинации "Естественные науки" – это четыре очень сильные работы, рассказал бессменный член жюри "Просветителя", математик и поэт Евгений Бунимович:

"Я уже не первый год вхожу в состав жюри премии "Просветитель" и могу с уверенностью сказать, что в этом году уровень номинантов очень высок. Эти книги не просто лучшие научно-популярные издания, они формируют современный литературный контекст. Конечно, как всегда, у нас были споры о том, кого выбрать, что такое "науч", что такое "поп", но в конце концов, по достоинству оценив все работы, мы пришли к единому мнению".

В категории "Естественные и точные науки" финалистами стали: Станислав Дробышевский с книгой "Байки из грота: 50 историй из жизни древних людей", Алексей Савватеев "Математика для гуманитариев. Живые лекции", Ирина Якутенко "Воля и самоконтроль. Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами" и Сергей Ястребов "От атомов к древу: Введение в современную науку о жизни".

Прошлогодний лауреат премии "Просветитель", лингвист Александр Пиперски вошел в жюри нынешнего сезона и объявлял финалистов-гуманитариев: "Я в состав жюри премии вхожу первый раз, и мне было очень трудно, потому что очень интересно. Я прочитал 24 книги. Иногда это требовало от меня существенного интеллектуального усилия, иногда доставляло большое удовольствие, а иногда – и то, и другое".

В категории "Гуманитарные науки" в финал вышли книги: "Страдающее Средневековье" авторы Сергей Зотов, Михаил Майзульс, Дильшат Харман; "Несовременная страна. Россия в мире XXI века" Владислава Иноземцева, "Кавказская война. Семь историй" Амирана Урушадзе и проект Бориса Колоницкого "#1917 Семнадцать очерков по истории Российской революции"

Лауреатов премии назовут на торжественной церемонии в Москве уже 15 ноября. По правилам премии, победители получат по 700 тысяч рублей. А каждый из финалистов – по 100 тысяч.

***

В издательстве "Росмэн" подвели итоги IX сезона ежегодного конкурса "Новая детская книга". Он придуман издателями, чтобы найти и опубликовать ту самую новую детскую книгу – интересные и современные произведения для детей и подростков. Победители и призеры определяются в трех номинациях: "Для тех, кому за шесть" – это проза для детей от 6 до 10 лет, "Фэнтези. Мистика. Триллер" – здесь соревнуются авторы историй для детей от 10 до 16 лет, и третья номинация – "Дизайн детской книги PRO". В IX сезоне на конкурсе подали больше 2,5 тысяч заявок из 35 стран, в финал вышли 30 рукописей. Главный приз – контракт с издательством "Росмэн" на издание победившей рукописи. 

В номинации "Для тех, кому за шесть" победила Александра Можгина из Латвии со сборником "Веселые истории, леденящие душу", Наталья Шило из Белоруссии награждена за дизайн книги Юлии Барановской "Драконы планеты Ус", а в номинации "Фэнтези. Мистика. Триллер" победила рукопись "Авионеры: Сердце летного камня" Марины Ясинской из Канады. Причем она получила еще два специальных приза "Выбор журнала "Мир фантастики"", "Выбор клуба Terra Incognita".

За девять сезонов в издательстве "Росмэн" вышло 120 наименований книг-победителей. Общий тираж выпущенных по итогам премии книг превысил 2 миллиона экземпляров.

Например, совсем недавно вышла рукопись-победительница прошлого сезона – "Моя мама – маленькая" Марии Евсеевой. Забавная история про обычный день мамы и дочки, показанная детскими глазами. Рыженькая озорная девчушка, конечно, считает, что она-то в доме главная. А вот мама – маленькая, поэтому ее надо будить, за ней надо присматривать… Пока мама болтает по телефону, надо помочь сварить борщ и покрошить туда все, что хочется – конфеты, пряники, печенье. Маму надо везде тянуть за руку, напоминать сказки, куличики в песочнице печь учить, и вообще за мамой глаз да глаз. 

"Моя мама – маленькая" – добрая история о то, из чего состоит день, о том, что для ребенка самые обычные дела, которые они делают вместе с родителями – это целый мир. Как говорит сама Мария, иногда это очень важно – разбудить в себе "маленькую маму", принять правила игры, бегать, смеяться, дурачиться, быть на одной волне со своими детьми. 

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В этой рубрике рассказываем о трех детских новинках издательства "Поляндрия", на которые стоит обратить внимание. Потому что они не просто развлекают, а будят воображение, показывают связь вещей, позволяют сопереживать другим и лучше понимать себя.

Англичанка Линда Сара написала очень нежную и красивую книгу "Загадочный сад под небом" о том, как один человек, даже очень маленький, может изменить мир вокруг себя. И когда он начнет в одиночку менять что-то вокруг, обязательно окажется, что где-то рядом есть тот, кто готов присоединиться. 

Книга Давида Кали "Мой дом", на первый взгляд, рассказывает о разных городах – каких тут только нет, и Нью-Йорк, и Париж, и много других. Но вообще-то "Мой дом" – тонкая, отчасти философская история о долгом путешествии к самому себе. Ее хорошо читать вместе со взрослым, как и книгу канадского иллюстратора Жака Гольдстина "Мой друг Бертольт". Это немного печальная и очень трогательная история о мальчике с богатым воображением и его лучшем друге – дубе Бертольте. 

Подробнее о тексте, смысле и иллюстрациях всех трех книжек в этом выпуске программы "Дневник читателя" рассказывает сотрудница издательства "Поляндрия" Юлия Тризна.

Комментировать
Программы
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена