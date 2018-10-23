"Визави с миром". Алексей Мухин о России, санкциях и "торговых войнах"

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Об усилении санкций "объединенного Запада" против России и их последствиях для нашей страны, о том, насколько важны отношения РФ с Германией и Францией, в эфире радио Sputnik рассказывает директор Центра политической информации Алексей Мухин.