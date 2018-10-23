В этом выпуске обсуждаем актуальные тренды книжной индустрии с литературным критиком Галиной Юзефович и "Время Библиомантов" Кая Майера с переводчиком и чтецом Петром Абрамовым.

Также в программе:

"Дневник читателя". Франкфурт 2018: книгоиздание превращается в бизнес Your browser does not support HTML5 audio

– Франкфурт 2018. Актуальные тренды книжной индустрии с крупнейшей мировой выставки.

– "Букер" ирландского "Молочника" – престижную британскую награду получила Анна Бернс.

– "Время Библиомантов" Кая Майера и другие приключенческие книги young adult.

Участники:

– Галина Юзефович, литературный критик;

– Надежда Скалозуб, книжный блогер, автор канала Bread&Books;

– Петр Абрамов, переводчик-германист, актер Малого театра, чтец.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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Лауреатом престижной британской Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс со своим четвертым романом "Milkman" ("Молочник"). Признание жюри и чек на 50 тысяч долларов 56-летняя Бернс получила за историю, написанную от лица 18-летней девушки. Жюри отдельно отметило "необыкновенную оригинальность" романа. Председатель жюри писатель Кваме Энтони Аппиа подчеркнул, что никто из членов жюри "никогда не читал ничего подобного" и выделил образ "смешной, несгибаемой, сообразительной, прямодушной героини – участницы событий"

"Своеобразный голос Анны Бернс бросает вызов обыденному мышлению и форме в неожиданной и захватывающей прозе. Это история о жестокости, сексуальном посягательстве и сопротивлении, пронизанная едким юмором. Milkman исследует, какие отвратительные формы может принимать угнетение в повседневной жизни", – сказал Аппиа. В книге у персонажей нет имен – Анна Бернс намеренно отказалась от использования имен, пояснив, что "их отсутствие делает книгу сильнее и атмосфернее".

Анна Бернс стала первой ирландкой, получившей Букеровскую премию.

В прошлом году лауреатом Букера стал Джордж Сондерс за роман "Линкольн в бардо", который уже этой весной вышел на русском языке.

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С 10 по 14 октября в Германии работал крупнейший и самый значимый международный книжный форум – Франкфуртская книжная ярмарка. Ежегодный слет издателей, писателей, агентов и профессионалов книжного дела. Для них эти пять октябрьских дней – возможность разобраться в основных тенденциях современной книжной жизни, наладить связи и обеспечить себя контрактами на год, а то и два вперед. Франкфуртская ярмарка – книжное государство, где говорят на всех языках мира. В этом году, например, даже пели на грузинском "Сулико" – Грузия была почетным гостем 2018 года, так что один из центральных павильонов ярмарки имел слоган "Грузия, созданная характерами" и был оформлен буквами грузинского алфавита. В следующем году статус страны – почетного гостя получит Норвегия.

Всего на ярмарке представлено семь с половиной тысяч издательств из 110 стран – это целый город книг. У России в этом городе своя библиотека – наш стенд, наконец, обновили, и теперь он напоминает читальный зал с портретами русских писателей. В этом году в нашей делегации были Захар Прилепин, Дмитрий Глуховский, Майя Кучерская, Алексей Макушинский и другие. Литературный критик Галина Юзефович на нашем стенде говорила о русской литературе сегодня, а в эфире радио Sputnik рассказала о тех трендах, которые наметились в мировой литературе.

Ярмарка во Франкфурте – это, конечно, праздник литературы. Среди выступающих авторов нигерийская писательница Чимаманда Адичи, автор романтических бестселлеров young adult Сесилия Ахерн, недавний букеровский лауреат Пол Бейти – автор рэп-памфлета о расизме "Продажная тварь", любимый российскими читателями француз Фредерик Бегбедер, яркая британская писательница Камилла Шамси, чей последний роман "Домашний огонь" совсем недавно вышел на русском, и многие-многие другие.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Продолжим тему новых трендов в современной литературе. Книжный блогинг, романы young adult, аудиокниги – все это важные стратегические точки на сегодняшней литературной карте. Поэтому я пригласила в студию книжного блогера, автора канала Bread and Books Надежду Скалозуб и актера Малого театра, чтеца Петра Абрамова обсудить новинки young adult. В первой части интервью говорим о трилогии Кайя Майера "Время библиомантов", о художественном мире Кирстен Гир и других книгах.