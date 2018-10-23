ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Программы

"Дневник читателя". Франкфурт 2018: книгоиздание превращается в бизнес

(обновлено: 13:06 23.10.2018)
0140
В этом выпуске обсуждаем актуальные тренды книжной индустрии с литературным критиком Галиной Юзефович и "Время Библиомантов" Кая Майера с переводчиком и чтецом Петром Абрамовым.

Также в программе: 

"Дневник читателя". Франкфурт 2018: книгоиздание превращается в бизнес
– Франкфурт 2018. Актуальные тренды книжной индустрии с крупнейшей мировой выставки.

– "Букер" ирландского "Молочника" – престижную британскую награду получила Анна Бернс.

– "Время Библиомантов" Кая Майера и другие приключенческие книги young adult.

Участники:

– Галина Юзефович, литературный критик;

– Надежда Скалозуб, книжный блогер, автор канала Bread&Books;

– Петр Абрамов, переводчик-германист, актер Малого театра, чтец.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

________________________________________________________________________________________

Лауреатом престижной британской Букеровской премии стала писательница из Северной Ирландии Анна Бернс со своим четвертым романом "Milkman" ("Молочник"). Признание жюри и чек на 50 тысяч долларов 56-летняя Бернс получила за историю, написанную от лица 18-летней девушки. Жюри отдельно отметило "необыкновенную оригинальность" романа. Председатель жюри писатель Кваме Энтони Аппиа подчеркнул, что никто из членов жюри "никогда не читал ничего подобного" и выделил образ "смешной, несгибаемой, сообразительной, прямодушной героини – участницы событий"

"Своеобразный голос Анны Бернс бросает вызов обыденному мышлению и форме в неожиданной и захватывающей прозе. Это история о жестокости, сексуальном посягательстве и сопротивлении, пронизанная едким юмором. Milkman исследует, какие отвратительные формы может принимать угнетение в повседневной жизни", – сказал Аппиа. В книге у персонажей нет имен – Анна Бернс намеренно отказалась от использования имен, пояснив, что "их отсутствие делает книгу сильнее и атмосфернее".

Анна Бернс стала первой ирландкой, получившей Букеровскую премию.

В прошлом году лауреатом Букера стал Джордж Сондерс за роман "Линкольн в бардо", который уже этой весной вышел на русском языке.

***

С 10 по 14 октября в Германии работал крупнейший и самый значимый международный книжный форум – Франкфуртская книжная ярмарка. Ежегодный слет издателей, писателей, агентов и профессионалов книжного дела. Для них эти пять октябрьских дней – возможность разобраться в основных тенденциях современной книжной жизни, наладить связи и обеспечить себя контрактами на год, а то и два вперед. Франкфуртская ярмарка – книжное государство, где говорят на всех языках мира. В этом году, например, даже пели на грузинском "Сулико" – Грузия была почетным гостем 2018 года, так что один из центральных павильонов ярмарки имел слоган "Грузия, созданная характерами" и был оформлен буквами грузинского алфавита. В следующем году статус страны – почетного гостя получит Норвегия. 

Всего на ярмарке представлено семь с половиной тысяч издательств из 110 стран – это целый город книг. У России в этом городе своя библиотека – наш стенд, наконец, обновили, и теперь он напоминает читальный зал с портретами русских писателей. В этом году в нашей делегации были Захар Прилепин, Дмитрий Глуховский, Майя Кучерская, Алексей Макушинский и другие. Литературный критик Галина Юзефович на нашем стенде говорила о русской литературе сегодня, а в эфире радио Sputnik рассказала о тех трендах, которые наметились в мировой литературе.

Ярмарка во Франкфурте – это, конечно, праздник литературы. Среди выступающих авторов нигерийская писательница Чимаманда Адичи, автор романтических бестселлеров young adult Сесилия Ахерн, недавний букеровский лауреат Пол Бейти – автор рэп-памфлета о расизме "Продажная тварь", любимый российскими читателями француз Фредерик Бегбедер, яркая британская писательница Камилла Шамси, чей последний роман "Домашний огонь" совсем недавно вышел на русском, и многие-многие другие.

КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Продолжим тему новых трендов в современной литературе. Книжный блогинг, романы young adult, аудиокниги – все это важные стратегические точки на сегодняшней литературной карте. Поэтому я пригласила в студию книжного блогера, автора канала Bread and Books Надежду Скалозуб и актера Малого театра, чтеца Петра Абрамова обсудить новинки young adult. В первой части интервью говорим о трилогии Кайя Майера "Время библиомантов", о художественном мире Кирстен Гир и других книгах.

Комментировать
Программы
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена