"Мастера". Владимир Качан: я не люблю оглядываться назад

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О своих любимых ролях в театре, о дружбе с Михаилом Задорновым и Леонидом Филатовым, о судьбоносных встречах, которые изменили жизнь, а также о работе с великим Мастером Анатолием Эфросом, в эфире радио Sputnik рассказывает Владимир Качан.