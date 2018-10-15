"Мастера". Лидия Козлова: Танич всегда знал, что сказать народу

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В очередном выпуске программы "Мастера" мы вспоминаем поэта Михаила Танича, чей юбилей отмечается в этом году. О работе Танича с композиторами, а также о том, как рождались шлягеры на его стихи, рассказывает в эфире радио Sputnik вдова поэта Лидия Козлова.