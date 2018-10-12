"Теория заблуждений". Дело "Весна"

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Автор и ведущий программы Армен Гаспарян рассказывает про дело "Весна" – чистки в рядах Красной Армии, организованные в 1930-31 годах ОГПУ. Тысячи служивших в РККА бывших офицеров и генералов царской армии были арестованы, сотни расстреляны.