"Мастера". Александр Белоненко: гений Свиридова до конца не разгадан

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Об открытии мемориальной доски великому композитору Георгию Свиридову в Москве, о неизвестных страницах его жизни, а также о том, как создавалась вокальная поэма "Петербург", в эфире радио Sputnik рассказывает племянник композитора Александр Белоненко.