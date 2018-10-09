"Визави с миром". Алексей Маслов об интересах России на Востоке

Об итогах Дальневосточного форума и о том, возможно ли начало глобального мирового конфликта на Востоке, в эфире радио Sputnik рассказывает руководитель Школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов.

"Визави с миром". Алексей Маслов об интересах России на Востоке. Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Речь в программе также пойдет о перспективах урегулирования ситуации вокруг Северной Кореи, об экологических проблемах Китая, о том, как долго еще продлится "экономическое чудо", о совместных российско-китайских проектах и о предложении Ирана создать оборонный союз в Персидском заливе. Кроме того, Алексей Маслов расскажет об осложнившихся отношениях России и Израиля, об экономических интересах РФ на Востоке, о российско-японских отношениях и об антироссийских санкциях.

"Визави с миром". Алексей Маслов об интересах России на Востоке. Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

программы "Визави с миром": доктор исторических наук, профессор, руководитель Школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов.

Ведущий: Армен Оганесян.