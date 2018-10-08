В честь Дня переводчика говорим с мастерами художественного перевода о том, что самое сложное и самое манящее в работе переводчика, мастерством кого из коллег они искренне восхищаются и над какими книгами работают сейчас.

"Дневник читателя". Тень переводчика Your browser does not support HTML5 audio

– Ольга Варшавер: "Важно не самоутверждаться за счет автора, но и не держаться рабски за букву текста".

– Анатасия Завозова: "Я перевожу роман "Смерть сердца" Элизабет Боуэн";

– Ольга Дробот: "Назову работы коллег, которые перечитываю для радости и отдохновения".

Участники:

– Ольга Варшавер, переводчик англоязычной прозы, поэзии и драматургии, лауреат премии "Мастер";

– Ольга Дробот, переводчик-скандинавист, лауреат премии "Мастер";

– Анастасия Завозова, переводчик.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Тридцатого сентября свой профессиональный праздник отмечают переводчики. Люди, благодаря которым мы читаем английские детективы, французские новеллы, испанские романы, скандинавские триллеры… Читаем, не зная языков, и влюбляемся в писателей, даже не зная, а их ли мы любим на самом деле.

Художественный перевод – искусство тонкое, вдумчивое. Переводчик проживает текст раз за разом, пока не становится соавтором, отдает чужому творению свой голос и свое дыхание – и уходит в тень.

Читатели, к сожалению, часто забывают даже посмотреть имя того, кто дал им возможность прочесть книгу иностранного автора. Впрочем, если вдруг перевод не понравится, если какое-то слово покажется неуместным, вот тут-то на переводчика спустят всех собак. А если книга прочитана на одном дыхании, в горле ком, а финальные фразы так и стоят перед глазами – все лавры, в основном, достаются автору. Хотя это заслуга не только писателя, но и того, кто умеет передавать магию одного языка средствами другого – заслуга талантливого переводчика.

В честь Дня переводчика я поговорила с мастерами художественного перевода и спросила о том, что самое сложное и самое манящее в работе переводчика, мастерством кого из коллег они искренне восхищаются и над какими книгами работают сейчас.

"Это интересный вопрос, – говорит переводчик англоязычной прозы, поэзии и драматургии, лауреат премии "Мастер" Ольга Варшавер. – Вот эти два слова "сложное" и "манящее" вроде бы такие разные, но они сливаются воедино в совершенно непереводимом английском слове challenge. Я это очень люблю. Самое сложное и манящее в нашей переводческой работе – это, пожалуй, найти голос автора, по-актерски вжиться в автора, в его героев. Не самоутверждаться за его счет, но и не держаться рабски за букву текста. Главное – все замыслы и решения автора донести, не расплескав, до читателя".

"Перевод – это такая медленная работа по собиранию текста из бесконечных повторений одного и того же слова", написала недавно у себя в Facebook Анастасия Завозова, русский голос Донны Тартт и других англоязычных и датскоговорящих авторов. По ее мнению, перевод – это головоломка:

"У тебя есть иностранный текст, который ты должен разобрать на кусочки, а потом сложить на другом языке. Иногда слово так и вертится на языке, но не дается. И когда ты его находишь – это такое счастье, что ты нашел недостающий кусочек и поставил на место. Второе – это когда получается в переводе "поймать поток". Ты сидишь, переводишь, думаешь, вживаешься, а потом что-то щелкает, и идет текст чистый, готовый. Я не знаю, как это описать, это практически физическое удовольствие".

Бывает так, что даже фраза, у которой есть полноценный русский аналог, все равно не подходит. Потому что ты всегда переводишь текст, а не слово, – говорит переводчик-скандинавист Ольга Дробот:

"Работа переводчика – это, в первую очередь, работа. Нужно стараться как можно ближе к оригиналу передать и авторскую манеру, и содержание, сделать как можно меньше ошибок. И понятно по определению, что никакой перевод на сто процентов не соответствует оригиналу. Даже если все-все на месте, надо еще стремиться к тому, чтобы у читателя сохранялась такая же эмоциональная реакция, как у человека, который читает оригинал. Вот я, например, сегодня утром переводила старый текст, где есть фраза, которая имеет полный русский аналог – "черта с два". Она действительно выражает и сомнение, и презрение, и недовольство, и там даже есть слово "черт". То есть, казалось бы, "черта с два" – ровно то, что мне нужно. Но дело в том, что современный русский читатель никак не реагирует на "черта с два". И получается такая бессмысленная, холодная, лишенная эмоций реакция, что даже при полном соответствии мне эта фраза не подходит. Вот так и работает переводчик, тщательно перебирая разные варианты".

Переводчики редко встречаются с читателями. Их мучительные поиски точных слов и выразительных метафор, их внезапные озарения и тонкая языковая игра часто ускользает от нашего внимания. Я хочу поздравить всех мастеров художественного перевода с профессиональным праздником, а вас попросить об очень простой, но важной форме благодарности: читая переводной роман, пожалуйста, обращайте внимание на имя переводчика, и когда вам нравится текст, не забывайте говорить "спасибо".

Полную версию ответов мастеров перевода слушайте в программе "Дневник читателя".