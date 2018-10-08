Нужно увеличить объемы торговли без доллара, чтобы оценить издержки и составить грамотный план – в теории все просчитать невозможно. Такое мнение в эфире радио Sputnik озвучил управляющий партнер PFL Advisors Федор Наумов.

"КомпАс". Экономист о дедолларизации России: миссия неизбежна Your browser does not support HTML5 audio

Правительство России готовит меры для перевода госкомпаний на расчеты без доллара. Об этом 5 октября заявил вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. Стимулы для торговли на экспорт в рублях заработают уже в 2019 году. Кроме того, власти подчеркивают, что речь не идет о полном отказе от хождения доллара – лишь о сокращении расчетов. Валютные сбережения граждан не будут принудительно конвертироваться в рубли. Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил план из четырех пунктов по снижению зависимости России от доллара. Его выполнение, по словам банкира, займет не менее пяти лет. Повышенный интерес к снижению долларовых контрактов проявляют также Евросоюз, Китай и страны ЕАЭС.

Дедолларизация неизбежна, хоть и трудновыполнима. В эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik управляющий партнер PFL Advisors Федор Наумов разъяснил, чем обеспечена нынешняя гегемония американской валюты.

"Дедолларизация – вопрос очень сложный, в нем помимо технической стороны – удобно-неудобно, есть стратегическая часть. Она состоит в следующем: мир сейчас устроен так, что крупнейшими потребителями являются англосаксонские страны, прежде всего США. Они производят меньше, чем потребляют. Они возят на свой рынок товары со всего остального мира. Страны, которые сегодня обсуждают уход от доллара, в основном, производят больше, чем потребляют. Россия – в основном это нефть, металлы, химия, газ и оружие. Китай – все подряд, ЕС – в основном промышленные товары, автомобили. То есть это страны, которым нужны рынки сбыта. Друг друга им недостаточно. Но США и их партнеры ставят свои условия. В противном случае, экспортерам придется искать другие рынки сбыта. Получается монополия покупателя, а продавцы разрозненны. Если кто-то один скажет, что не будет продавать за доллары, то другой будет продавать и будет этому рад. Получается, что это такое взаимное рабство, в котором покупатели – больше господа, а продавцы – больше подчиненные. Но слишком сложно уйти от доллара не означает, что это невозможно и не нужно. Почему всем этим нужно заниматься и в каком-то виде все равно это будет проявляться? Самый яркий пример того, что это появляется – Китай. КНР запустили нефтяные фьючерсы в юанях. То есть шаги в эту сторону уже делаются", – рассказал Федор Наумов.