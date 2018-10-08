"КомпАс". Экономист о дедолларизации России: миссия неизбежна

Дедолларизация неизбежна, хоть и трудновыполнима. В эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik управляющий партнер PFL Advisors Федор Наумов разъяснил, чем обеспечена нынешняя гегемония американской валюты.
"Дедолларизация – вопрос очень сложный, в нем помимо технической стороны – удобно-неудобно, есть стратегическая часть. Она состоит в следующем: мир сейчас устроен так, что крупнейшими потребителями являются англосаксонские страны, прежде всего США. Они производят меньше, чем потребляют. Они возят на свой рынок товары со всего остального мира. Страны, которые сегодня обсуждают уход от доллара, в основном, производят больше, чем потребляют. Россия – в основном это нефть, металлы, химия, газ и оружие. Китай – все подряд, ЕС – в основном промышленные товары, автомобили. То есть это страны, которым нужны рынки сбыта. Друг друга им недостаточно. Но США и их партнеры ставят свои условия. В противном случае, экспортерам придется искать другие рынки сбыта. Получается монополия покупателя, а продавцы разрозненны. Если кто-то один скажет, что не будет продавать за доллары, то другой будет продавать и будет этому рад. Получается, что это такое взаимное рабство, в котором покупатели – больше господа, а продавцы – больше подчиненные. Но слишком сложно уйти от доллара не означает, что это невозможно и не нужно. Почему всем этим нужно заниматься и в каком-то виде все равно это будет проявляться? Самый яркий пример того, что это появляется – Китай. КНР запустили нефтяные фьючерсы в юанях. То есть шаги в эту сторону уже делаются", – рассказал Федор Наумов.