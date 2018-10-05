Автор и ведущий программы Армен Гаспарян рассказывает подлинную историю "шахтинского дела" 1928 года.

"Теория заблуждений". "Шахтинское дело" Your browser does not support HTML5 audio

Шахтеры были одной из движущих сил молодой советской республики. Но к обвиняемым по "шахтинскому делу" многие до сих пор относятся как к сборищу контрреволюционеров и буржуев. Как и за что судили горняков Донбасса – слушайте на радио Sputnik.

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