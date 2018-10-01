"КомпАс". Мнение: серьезная реформа ООН возможна лишь после третьей мировой

Разговоры о том, что ООН должна измениться и адаптироваться к новым мировым условиям, ведутся уже не первый год. Однако не стоит ждать серьезных реформ, сказала в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik кандидат юридических и политических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России Кира Сазонова.
"Совершенно очевидно, что никакого реформирования Совета Безопасности в плане расширения состава великих держав либо же отмены права вето не будет. По крайней мере, до тех пор, пока мы, скажем так, не переиграем итоги Второй мировой войны, не сломаем глобально ту систему, на которой сегодня, собственно, у нас все зиждется. А ООН именно в том, может быть, несколько таком несправедливом, недемократическом виде – да, она именно такая, но это результаты самой кровопролитной войны в истории человечества, результаты силового передела мира… И, в общем-то, только после третьей мировой теоретически мы с вами можем поговорить о том, что мы будем кардинальным образом реформировать организацию. Пока же – нет. Любые правки будут чисто косметическими. В принципе, наблюдается глубочайший кризис той самой Ялтинско-Потсдамской системы, которая у нас с 1945 года существует, длится, длится и никак не закончится. Система уже, в общем-то, трещит по швам, она устаревшая. Она во многом отражает реалии сегодняшнего дня. И мы (мир – ред.) находимся сейчас, я бы сказала, в предынфарктном состоянии", – рассказала Кира Сазонова.
Однако не только и не столько структура ООН мешает странам договариваться и выстраивать отношения. Эпоха, когда каждый сам за себя, диктует свои правила, отметила Кира Сазонова.
"Важная тема – это дефицит доверия в мировой политике. Это вопрос, который стоит невероятно остро, и именно из-за него у нас застопориваются многие благие и замечательные инициативы. Это касается и тематики нераспространения (ядерного оружия – ред.), и миротворчества, и прав человека. Все боятся не за себя, а за поведение своего соседа. То есть нет возможности кому-то по-настоящему довериться, а это порождает огромное количество проблем. Это недоверие возрастает. Это порождает ту самую истерику в международных отношениях, которую мы видим сегодня, ощущение какой-то взбудораженности мировой повестки дня. И объясняется это как раз тем, что все перестали друг другу доверять", – считает Кира Сазонова.