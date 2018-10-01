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"КомпАс". Мнение: серьезная реформа ООН возможна лишь после третьей мировой

(обновлено: 14:38 01.10.2018)
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Большинство членов ООН считают, что организация должна измениться. Однако для этого нужна очень большая встряска. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказала кандидат юридических и политических наук, доцент РАНХиГС при Президенте России Кира Сазонова.

"КомпАс". Мнение: серьезная реформа ООН возможна лишь после третьей мировой
В Нью-Йорке завершилась 73-я сессия Генассамблеи ООН. На ежегодное мероприятие, которое проходило в последнюю неделю сентября, приехали представители и лидеры 196 стран-членов Всемирной организации. Россию представил глава МИД Сергей Лавров. Одними из ключевых тем сессии стали ситуация в Сирии, урегулирование на Корейском полуострове и сделка по иранской ядерной программе. С трибуны Генассамблеи многие спикеры, в том числе президент США Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявили о необходимости реформирования ООН. 

Разговоры о том, что ООН должна измениться и адаптироваться к новым мировым условиям, ведутся уже не первый год. Однако не стоит ждать серьезных реформ, сказала в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik кандидат юридических и политических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России Кира Сазонова.       

"Совершенно очевидно, что никакого реформирования Совета Безопасности в плане расширения состава великих держав либо же отмены права вето не будет. По крайней мере, до тех пор, пока мы, скажем так, не переиграем итоги Второй мировой войны, не сломаем глобально ту систему, на которой сегодня, собственно, у нас все зиждется. А ООН именно в том, может быть, несколько таком несправедливом, недемократическом виде – да, она именно такая, но это результаты самой кровопролитной войны в истории человечества, результаты силового передела мира… И, в общем-то, только после третьей мировой теоретически мы с вами можем поговорить о том, что мы будем кардинальным образом реформировать организацию. Пока же – нет. Любые правки будут чисто косметическими. В принципе, наблюдается глубочайший кризис той самой Ялтинско-Потсдамской системы, которая у нас с 1945 года существует, длится, длится и никак не закончится. Система уже, в общем-то, трещит по швам, она устаревшая. Она во многом отражает реалии сегодняшнего дня. И мы (мир – ред.) находимся сейчас, я бы сказала, в предынфарктном состоянии", – рассказала Кира Сазонова. 

Однако не только и не столько структура ООН мешает странам договариваться и выстраивать отношения. Эпоха, когда каждый сам за себя, диктует свои правила, отметила Кира Сазонова.

"Важная тема – это дефицит доверия в мировой политике. Это вопрос, который стоит невероятно остро, и именно из-за него у нас застопориваются многие благие и замечательные инициативы. Это касается и тематики нераспространения (ядерного оружия – ред.), и миротворчества, и прав человека. Все боятся не за себя, а за поведение своего соседа. То есть нет возможности кому-то по-настоящему довериться, а это порождает огромное количество проблем. Это недоверие возрастает. Это порождает ту самую истерику в международных отношениях, которую мы видим сегодня, ощущение какой-то взбудораженности мировой повестки дня. И объясняется это как раз тем, что все перестали друг другу доверять", – считает Кира Сазонова.

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