Автор и ведущий программы Армен Гаспарян рассказывает о командарме Иерониме Уборевиче.

"Теория заблуждений". Командарм Уборевич Your browser does not support HTML5 audio

Уборевич учился военному делу в Германии и прекрасно разбирался в армейской технике. Крепко дружил с Орджоникидзе и сильно не любил Ворошилова. Расстрелян по приказу Сталина в 1937 году по "делу Тухачевского".

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