"Визави с миром". Елена Гуськова о ситуации на Балканах

О том, насколько сильны сегодня позиции России на Балканах, и возможен ли в ближайшее время в регионе вооруженный конфликт, в эфире радио Sputnik рассказывает эксперт Елена Гуськова.

"Визави с миром". Елена Гуськова о ситуации на Балканах. Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Речь в программе также пойдет об идее заключения соглашения между Белградом и Приштиной по территориальному разграничению между сербами и албанцами, о том, существует ли решение косовской проблемы, устраивающее все стороны.

Кроме того, Елена Гуськова расскажет о том, для чего Сербии нужно вступление в ЕС, и как в этом случае изменятся отношения этой страны с Россией, а также возможно ли вступление Сербии в НАТО. Эксперт объяснит также, почему в Хорватии уделяется особое внимание отношениям с РФ и являются ли информационные вбросы о "вмешательстве" России в дела Черногории и Македонии частью плана по снижению влияния Москвы на Балканах.

"Визави с миром". Елена Гуськова о ситуации на Балканах. Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

программы: доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

Ведущий: Армен Оганесян.