После демилитаризации и создания буферной зоны вокруг Идлиба сирийской оппозиции дадут выбор: сложить оружие или понести наказание. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал профессор Дипломатической академии МИД России Александр Вавилов.

"КомпАс". Политолог: "упертые" боевики из Идлиба сами открывают себе гроб Your browser does not support HTML5 audio

Семнадцатого сентября в Сочи президенты России и Турции договорились создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и войск Дамаска в сирийской провинции Идлиб. Срок – до 15 октября. Соглашение закреплено меморандумом о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации, его подписали министры обороны двух стран. Этот меморандум распространили в качестве официального документа Совбеза ООН. Генсек всемирной организации Антониу Гутерреш приветствовал решение Москвы и Анкары и заявил, что оно поможет спасти 3 миллиона жизней.

Сирийская провинция Идлиб – последний оплот боевиков и вооруженной оппозиции. Окончательное разоружение анклава может занять немало времени, однако главный вопрос – что дальше делать с теми, кто все еще воюет против правительственных сил Сирии, отметил в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов.

© радио Sputnik Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов

"Недоговороспособным будет предложено, как это было, когда зоны деэскалации организовывали в Сирии, им там было прямо сказано: или вы складываете оружие, или, если боевики не соглашаются, если они упрямые и не хотят сдаваться, тогда, ну что же, сами себе гроб, что называется, открывают. Ничего не сделаешь. В этот раз будет то же самое сказано: если хотите по-хорошему, по-мирному, давайте договариваться, давайте определяться. Если же нет, то… Но я думаю, что, в конце концов, группа совершенно упертых будет все меньше и меньше. Чисто по-житейски. Ну, куда им деваться? Со всех сторон окружены, а жить-то хочется. Сдавайтесь, и все!", – рассказал Александр Вавилов.

Параллельно с борьбой против террористов идет политический процесс урегулирования в Сирии. Уже составлены предварительные списки конституционной комиссии. 16 сентября в САР состоялись первые за годы конфликта муниципальные выборы. Однако и это только шаг на пути к нормальной жизни, подчеркнул Александр Вавилов.

"Кстати говоря, а кто будет восстанавливать то, что разрушено? По данным ООН, в Сирии разрушено каждое второе здание: военное, невоенное, общественное, частное и так далее. Для того чтобы восстанавливать Сирию, нужно в страну привозить в год один миллион тонн цемента. Только цемента, не говоря уже обо всех других строительных материалах. А для того чтобы, как нам всем известно, цемент разводить, нужна водичка! А водички-то не хватит на такое количество цемента… Вот о чем речь. Асад озвучил сравнительно недавно цифры – 400 миллиардов долларов (необходимо на восстановление Сирии – ред.). Позвольте, кто же такие деньги даст, откуда? Запад к этому вопросу очень политизировано подходит. Сначала Асада свергайте, а потом уже что-то, когда-то… Проблематично… Может, будем давать, а может, нет…", – сказал Александр Вавилов.