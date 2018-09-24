"КомпАс". Политолог: "упертые" боевики из Идлиба сами открывают себе гроб
15:5524.09.2018
(обновлено: 15:56 24.09.2018)
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После демилитаризации и создания буферной зоны вокруг Идлиба сирийской оппозиции дадут выбор: сложить оружие или понести наказание. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал профессор Дипломатической академии МИД России Александр Вавилов.
"КомпАс". Политолог: "упертые" боевики из Идлиба сами открывают себе гроб
Семнадцатого сентября в Сочи президенты России и Турции договорились создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и войск Дамаска в сирийской провинции Идлиб. Срок – до 15 октября. Соглашение закреплено меморандумом о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации, его подписали министры обороны двух стран. Этот меморандум распространили в качестве официального документа Совбеза ООН. Генсек всемирной организации Антониу Гутерреш приветствовал решение Москвы и Анкары и заявил, что оно поможет спасти 3 миллиона жизней.
Сирийская провинция Идлиб – последний оплот боевиков и вооруженной оппозиции. Окончательное разоружение анклава может занять немало времени, однако главный вопрос – что дальше делать с теми, кто все еще воюет против правительственных сил Сирии, отметил в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов.
Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов
"Недоговороспособным будет предложено, как это было, когда зоны деэскалации организовывали в Сирии, им там было прямо сказано: или вы складываете оружие, или, если боевики не соглашаются, если они упрямые и не хотят сдаваться, тогда, ну что же, сами себе гроб, что называется, открывают. Ничего не сделаешь. В этот раз будет то же самое сказано: если хотите по-хорошему, по-мирному, давайте договариваться, давайте определяться. Если же нет, то… Но я думаю, что, в конце концов, группа совершенно упертых будет все меньше и меньше. Чисто по-житейски. Ну, куда им деваться? Со всех сторон окружены, а жить-то хочется. Сдавайтесь, и все!", – рассказал Александр Вавилов.
Параллельно с борьбой против террористов идет политический процесс урегулирования в Сирии. Уже составлены предварительные списки конституционной комиссии. 16 сентября в САР состоялись первые за годы конфликта муниципальные выборы. Однако и это только шаг на пути к нормальной жизни, подчеркнул Александр Вавилов.
"Кстати говоря, а кто будет восстанавливать то, что разрушено? По данным ООН, в Сирии разрушено каждое второе здание: военное, невоенное, общественное, частное и так далее. Для того чтобы восстанавливать Сирию, нужно в страну привозить в год один миллион тонн цемента. Только цемента, не говоря уже обо всех других строительных материалах. А для того чтобы, как нам всем известно, цемент разводить, нужна водичка! А водички-то не хватит на такое количество цемента… Вот о чем речь. Асад озвучил сравнительно недавно цифры – 400 миллиардов долларов (необходимо на восстановление Сирии – ред.). Позвольте, кто же такие деньги даст, откуда? Запад к этому вопросу очень политизировано подходит. Сначала Асада свергайте, а потом уже что-то, когда-то… Проблематично… Может, будем давать, а может, нет…", – сказал Александр Вавилов.
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