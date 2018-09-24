"Мастера". Ирина Корчевникова: "Образцовфест" – это обогащение культур

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Продолжение беседы с Ириной Корчевниковой о IX Международном фестивале театров кукол им. С.В. Образцова, посвященном Году культуры в СНГ. Об "Образцовфесте", который пройдет в Москве с 5 по 14 октября – в эфире радио Sputnik.