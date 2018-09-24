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"Российская летопись". Как Бонопарта на русскую службу не приняли

(обновлено: 11:22 24.09.2018)
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А ведь корсиканец вполне мог стать русским генералом. Львом Карловичем Бонапартом. Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Двадцать восьмого сентября 1817 года скончался генерал-поручик, сенатор, действительный тайный советник Иван Александрович Заборовский. Он участвовал во многих войнах. В Семилетней войне отличился в сражении при Гросс-Егерсдорфе, за что был произведен в премьер-майоры.

В русско-турецкую войну 1768-1774 годов получил чин полковника за отличие в сражении под Бендерами, командовал гусарским полком. Участвовал в войне с польскими конфедератами. Потом вновь воевал с турками, отличился в сражении при Козлуджи, за что был награжден орденом святого Георгия III класса и произведен в генерал-майоры.

После этого служил наместником в Ярославле, Туле. Долгое время был генерал-губернатором Владимирского и Костромского наместничеств.

© Фото : Public domain
Наполеон Бонапарт
Но в историю Заборовский вошел, прежде всего, тем, что не принял Бонапарта на русскую службу. А ведь вполне могло быть так, что Наполеон не убегал бы от русских в 1812 году, а сражался в рядах русской армии против неприятеля. В одном строю с другими нашими генералами французского происхождения: графом Сен-При, Ламбертом, Довре, графом Ланжероном…

И это вовсе не какие-то фантазии. Наполеон, как известно, родился на Корсике, которая была присоединена к Франции всего за год до его рождения. А до этого была под властью генуэзских дожей. Наполеон окончил военное училище, но особых перспектив по службе у него не было – из-за незнатности и бедности. И как раз в это время началась Вторая русско-турецкая война. В 1788 году генерал-поручик Заборовский был послан Екатериной II в Европу вербовать волонтеров в русскую армию – офицеров, артиллеристов, инженеров, картографов. Обычная практика для тогдашней Европы. И волонтером русской армии вполне мог стать артиллерийский лейтенант Бонапарт. Однако, не судьба!

Наполеон, в это время находившийся на родине – на Корсике, услыхав, что Заборовский вызывает охотников служить под русскими знаменами, подал ему просьбу о зачислении его в службу тем же чином. Но генерал отказал ему, так как за несколько дней до этого он получил предписание принимать на службу иностранцев с понижением в один чин. То есть Наполеону предлагали вступить в нашу армию не поручиком, а подпоручиком. Бонапарт не согласился. Впоследствии Заборовский, говорят, часто вспоминал этот случай и даже будто бы говорил о нем императору Александру I.  

© Public domain
Отступление Наполеона из Москвы
Кстати, Бонапарт не отказался от своей затеи стать русским офицером и подавал вторично прошение об этом – в 1792 году. В частности, граф Ростопчин в своей книге "Правда о пожаре Москвы" утверждал, что не раз видел и держал в руках подлинное прошение Наполеона, которое, однако, еще не удалось найти в наших архивах. Что же касается французских историков, то они упорно отрицают этот факт. Как! Слыханное ли это дело, что "великий Наполеон" просился в русскую армию?!

Так что корсиканец вполне мог оказаться в России. И назывался бы Наполеон… Львом Карловичем Бонапартом. И, может, закончил бы свои дни тихо в старости в чине генерал-лейтенанта или полного генерала в окружении родных в каком-нибудь поместье, скажем, в Екатеринославской губернии.

Но Отечественная-то война 1812 года все равно бы была! Просто императором Франции был бы не Наполеон, а кто-нибудь другой. Скажем, генерал Моро – весьма и весьма талантливый полководец. Под именем Жан-Виктор I. Но по иронии судьбы Моро погиб, сражаясь в рядах русской армии против Наполеона…

Впрочем, не стоит пытаться изменить историю и делать бесплодные попытки вернуться в прошлое. Там уже никого нет…

"Российская летопись". Как генерал Заборовский не принял Бонапарта на русскую службу
В этом выпуске вы также услышите:

– Кавалерист-девица Надежда Дурова.

– Художник Саврасов: поэзия в красках и суровая проза жизни.

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