Автор и ведущий программы Армен Гаспарян рассказывает про главу ОГПУ Вячеслава Менжинского.

"Теория заблуждений". Вячеслав Менжинский Your browser does not support HTML5 audio

Менжинский всегда оставался глубоко в тени. Его фигура не вызывает ажиотажа ни у сторонников, ни у противников советской власти. Хотя многие считали его одним из главных врагов русской контрреволюции. При нем создавалась могущественная спецслужба, зарождался механизм политических репрессий.

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