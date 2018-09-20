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"Дневник читателя". "Тайные виды на гору Фудзи"

(обновлено: 13:43 20.09.2018)
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Новый роман Виктора Пелевина полюбят молодые девушки, считает гендиректор издательства "Эксмо". Владимир Сорокин в "Белом квадрате" превратил текст в перфоманс, а Энн Пэтчетт в "Бельканто" объяснила, что все мы – заложники жизни.

"Дневник читателя". "Тайные виды на гору Фудзи"
Также в программе: 

– "Белый квадрат" Владимира Сорокина. Новые рассказы современного классика.

– Роман Энн Пэтчетт "Бельканто". Читаем книгу, смотрим фильм.

Участники: 

– Евгений Капьев, генеральный директор издательства "Эксмо";

– Анастасия Ханина, главный редактор рекомендательного книжного портала ReadRate.

В программе звучит фрагмент из книги Элизабет Гилберт "Большое волшебство. Творчество без страха" в исполнении Марины Литвиновой. Аудиокнига предоставлена порталом Storytel.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

На следующей неделе в издательстве "Эксмо" выходит новый роман  Виктора Пелевина "Тайные виды на гору Фудзи". Прошлой осенью писатель вернул себе утраченный было статус культового автора мощным романом "iPhuck 10", и его новую книгу с интересом ждут и критики, и читатели. Но текст пока держится в строжайшем секрете. Даже генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев получил распечатанную рукопись только позавчера. Правда, он, в отличие от загадочного Виктора Пелевина, который давным-давно перестал появляться на публике и общаться с журналистами, готов рассказать о книге "Тайные виды на гору Фудзи". По мнению Евгения Капьева, новый роман Пелевина, прежде всего, оценят и полюбят… молодые девушки.

"Новая книга Пелевина очень сильно отличается от последних романов, она максимально в текущем контексте: санкции, судьбы российских девушек, бизнес, Сколково. Очень много вопросов, которые близки современному человеку, которые волнуют нас. И я считаю, что эта книга будет для Пелевина прорывом с точки зрения аудитории. Мы обычно продаем 150-200 тысяч экземпляров Пелевина, но эта книга, мне кажется, будет интересна гораздо большему количеству читателей. В том числе она будет близка и понятна современным девушкам. Пелевин прекрасно чувствует тренды. Какой сегмент сейчас в мире лучше всего продается? То, что пишут молодые девушки для девушек. И Пелевин, как настоящий литературный мастер, сделал так, что и этой части аудитории роман понравится на 200%", – рассказал Евгений Капьев.  

В аннотации к роману "Тайные виды на гору Фудзи" нас спрашивают, готовы ли мы ощутить реальность так, как аскеты и маги древней Индии? И если да, хватит ли у нас на это денег? Стартап "Fuji experiences" действует не в Силиконовой долине, а в российских реалиях, где требования к новому бизнесу гораздо жестче. Редактор Виктора Пелевина Ольга Аминова уверяет, что в книге есть и современные бизнесмены, и стартаперы-авантюристы из Сколково, и буддийские монахи-медитаторы, и даже черная лесбиянка, как обязательный признак современного текста, который так здорово высмеивал в романе "11"  ироничный британец Джонатан Коу. Новый роман Виктора Пелевина выйдет 27 сентября.

***

Другой культовый современный прозаик Владимир Сорокин к сентябрю как раз успел. В самом конце августа в издательстве "Corpus” вышел сборник эссе и рассказов "Белый квадрат", тоже чрезвычайно актуальный и современный. Например, начинающаяся как телешоу заглавная новелла "Белый квадрат" посвящена режиссеру Кириллу Серебренникову, потому что, как сказал Сорокин в одном из интервью, "Серебренников попал в жернова системы, практически стал жертвой "Белого квадрата". Открывается сборник другим рассказом – "Красная пирамида" – с очень сильным и уродливо-ядовитым образом "пирамиды красного рева", который выражает отношение писателя к советскому прошлому. 

Владимир Сорокин пишет как мастер современного искусства – жонглирует  цитатами и эпохами, выворачивает текст и ломает его прямо на глазах у читателя, превращает каждый рассказ в новый перфоманс, а сам сборник – в персональную выставку. "Белый квадрат", как любое актуальное искусство, понравится далеко не всем. Он вызовет целую гамму чувств – от отвращения и неприятия до восхищения и потребности перечитать и цитировать. Но ведь это и есть задача современного искусства – быть неудобным, раздражающим и даже болезненным, задавать вопросы и настойчиво требовать, чтобы мы сами искали ответы.  

***

В издательстве "Синдбад" выходит роман Энн Пэтчетт "Бельканто", который перевели и опубликовали на прошлой неделе одновременно с выходом фильма режиссера Пола Вайца с великолепной Джулианной Мур в главной роли. В России американку Пэтчетт знают и любят по роману "На пороге чудес". "Бельканто" – не потерявший актуальности роман 2001 года. Он был издан тиражом более миллиона экземпляров, за него Энн Пэтчетт получила престижную литературную премию Orange Prize. 

О чем роман? О заложниках, красоте и искусстве, о поиске взаимопонимания между очень разными людьми. По сюжету роскошная оперная дива Роксана Косс приезжает в Латинскую Америку, чтобы выступить на приеме по случаю дня рождения японского магната. Высокопоставленные гости со всего мира завороженно слушают звезду, когда в зале внезапно гаснет свет. В дом врываются вооруженные люди, которые берут в заложники и певицу, и ее слушателей. Месяц заложники и террористы проведут в оккупированном особняке. Чтобы выжить, им необходимо попытаться понять друг друга…

Сама Энн Пэтчет рассказывала, что задумала роман после серии  телерепортажей из столицы Перу – зимой 1996 года террористы захватили заложников в японском посольстве и четыре месяца удерживали в здании около 100 человек. Энн задала себе вопрос: что нужно, чтобы заставить читателя сопереживать чужой трагедии больше пяти минут? Как заставить читателя сострадать всем, в том числе террористам? Что нужно сделать, чтобы стокгольмский синдром проявился у каждого, кто прочтет роман? Что может объединить всех вопреки здравому смыслу. Нужна общая любовь. Так появилась Роксана Косс – Пэтчетт взяла в заложники оперную диву. "И пока читаешь роман, жаль становится всех. Мы все заложники политической ситуации, заложники самой жизни", – рассказывает Анастасия Ханина, главный редактор рекомендательного книжного портала ReadRate и объясняет почему.

Над письменным столом Энн Пэтчетт стоит маленькая стальная эмалированная табличка с надписью "Что хорошего я сделаю сегодня?" Писательница отвечает на этот вопрос своими семью романами и отвечает очень убедительно (издательство Синдбад намерено издать их все). Если вы спросите меня, что хорошего я сделаю сегодня, то я отвечу, что дочитаю "Бельканто", а после схожу в кино – посмотреть на Джулианну Мур. Читайте и вы хорошие книги. И до встречи через неделю.

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